Водій-унікал у Львові по-особливому закрив питання парковки (курйозне відео)

"Телеграф" розповів подробиці інциденту

В Україні великі проблеми з парковкою автомобілів. Так, у Львівській області водій вирішив по-особливому розв'язати проблему з паркомісцем біля свого будинку.

Він на машину почепив металевий стовп з камерою відеоспостереження. Відповідне відео поширюють місцеві телеграм-канали.

На опублікованих кадрах помітно, що у дворі машин багато. Та одна з них привернула увагу користувачів мережі.

На відео також помітно, що до автівки причепили металевий стовп та закріпили на ньому камеру відеоспостереження. Ймовірніше, аби слідкувати за тим, хто ставить інші машини, коли немає власника.

Нагадаємо, в Одесі таксист вирішив "провчити" пасажирів за запізнення. Він перед обличчям пасажирів поїхав з місця замовлення, коли ті підійшли. Як на такий вчинок відреагували в мережі, що сказали водію — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що розлючена дівчина з бантиком ефектно розбила лобове скло автівки. Відео у мережі з'явилось 10 січня, і за цей час чимало українців прокоментували його. Думка користувачів у мережі розділилась, хтось підтримував жінку і наголошував, що не треба було її так злити чи ображати. Але були люди, яким шкода авто та його власника.