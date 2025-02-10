В Одессе пенсионерка превратила жилье в свалку и затопила соседей (ужасающие кадры)

Масштабы грязи поражают

В Одессе в Приморском районе города на 5 станции большого фонтана в одной из многоэтажек бабушка, якобы, затопила квартиру на нижнем этаже. Когда к ней пришли соседи снизу, чтобы сообщить об этом, они были в шоке от увиденного.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Подписчица отправила видео, где показала масштаб проблемы.

Пожилая женщина очень захламила квартиру мусором, поэтому добраться до места, где из крана текла вода, было невозможно.

На опубликованных кадрах заметно, что начиная с коридора, на кухню все в мусоре, коробках, банках. Женщина говорит, что все это якобы накопилось за месяц, пока она лежала с больной спиной.

Бабушка говорит, что туалетом пользуется, но сливает все. По ее словам, краны везде перекрыты. Что касается отопления, то греется с помощью газовой плиты, во время записи видео в квартире горел газ.

У владелицы квартиры также есть домашние любимцы, за которых все время очень переживала, чтобы они никуда не делись. Также автор видео спросила, понимает ли она, что в такой антисанитарии могут завестись тараканы, которые кстати уже облепили всю стену.

В ответ она сказала, что купила специальное средство и потравит их, а все вещи по договоренности с волонтерами ей уберут.

Украинцы отреагировали на видео. Они в шоке от увиденного. Люди удивляются, как можно было довести квартиру до такого состояния. Подписчики жалели женщину и ее животных.

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