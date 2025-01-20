На інавгурації Трампа стався курйоз: винний капелюх Меланії (відео)

Одна річ сьогодні не вдалася Дональду Трампу

У понеділок, 20 січня, у Вашингтоні пройшла інавгурація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він вдруге очолив Білий дім.

Під час церемонії відбувся курйоз. Відповідне відео розлетілося по соцмережах.

47-й президент США після складання присяги підійшов до своєї дружини Меланії Трамп, щоб поцілувати її. Однак главі держави зробити задумане завадили довгі поля капелюха Меланії, які вперлися йому в чоло.

У результаті Трамп символічно поцілував повітря настільки близько до обличчя дружини, наскільки зміг. Після цього президент усміхнувся.

Нагадаємо, першого ж дня після інавгурації президент США Дональд Трамп планує підписати кілька указів. Усі вони торкнуться питань імміграції.

Президент РФ Володимир Путін привітав новообраного президента США Дональда Трампа з інавгурацією та вступом на посаду і заявив про бажання розпочати переговори щодо ситуації в Україні. Путін сказав, що хоче миру, але лише довгострокового.