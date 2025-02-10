Одна з найкрасивіших змій України опинилася на межі зникнення в Криму

Цей рідкісний плазун, що трапляється лише в Криму, потребує особливої охорони

Полоз леопардовий (Zamenis situla) — надзвичайно красива та рідкісна неотруйна змія, що має статус зникомого виду. В Україні цей плазун зустрічається в Криму, зокрема на південному узбережжі від Севастополя до масиву Кара-Даг.

Ареал полоза леопардового охоплює південь Апеннінського та Балканського півостровів, Малу Азію. В Україні змія поширена на півдні Кримського півострова, де населяє кам'янисті схили, зарослі грабом східним та дубом пухнастим, переважно на висоті до 300 м над рівнем моря, хоча трапляється і на висоті 600 м. Також, полоз леопардовий використовує як сховища пустоти під камінням, щілини в скелях, куртини чагарників та нори гризунів.

Чисельність та охорона

У Криму полоз леопардовий є дуже рідкісним видом, який зустрічається не щороку, і лише на заповідних ділянках. До кінця 40-х років XX століття цей вид був звичайним, але з 70-х років його спостерігають лише раз на кілька років.

Полоз леопардовий занесений до Червоної книги України як зникомий вид. У Європі він охороняється Бернською конвенцією та занесений до Додатка II цієї конвенції як вид, що підлягає особливій охороні. Окремі популяції охороняються в Ялтинському гірсько-лісовому і Карадазькому заповідниках, а також у заповіднику "Мис Мартьян".

Біологія та спосіб життя

Полоз леопардовий з'являється після зимівлі у другій половині квітня, а восени ховається не раніше середини листопада. У теплу пору року веде нічний спосіб життя. Шлюбний період відбувається у травні, а в червні-липні самиця відкладає 2-5 яєць. Статева зрілість настає на другому році життя. Харчується дрібними ссавцями (гризунами, землерийки), птахами та їх яйцями, а також ящірками.

Причини зникнення

Основними причинами зменшення чисельності полоза леопардового є:

зникнення типових біотопів внаслідок будівництва та розорювання земель під сади та виноградники;

безпосереднє знищення людиною;

вилов для утримання у неволі любителями;

низька плодючість;

мала рухливість;

зменшення чисельності мишоподібних гризунів.

Значення та охорона

Полоз леопардовий є об'єктом полювання для тераріумістів, які цінують його за красиве забарвлення та невибагливість. Це призводить до значного скорочення чисельності виду в місцях його компактного проживання. Для відновлення популяції виду необхідне посилення охорони в заповідниках та заказниках.

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