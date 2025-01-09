В Україні зникає унікальний вид лісових котів: як вони виглядають і коли востаннє їх бачили

Без належного захисту ця рідкісна тварина може назавжди зникнути з української фауни.

Лісовий кіт, або Felis silvestris, — унікальний представник фауни України. Але на жаль, він опинився на межі зникнення.

Цей вид, що відрізняється від свійських котів більшими розмірами, є справжнім витривалим мисливцем, здатним виживати в суворих умовах, включаючи люті морози. Та дослідження показують, що в Україні залишилося всього 400-500 особин лісовиї котів.

Ареал проживання

Лісовий кіт мешкає в лісах Карпат, Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей. Однак його чисельність стрімко зменшується через масову вирубку лісів, зокрема дібров, а також через браконьєрство. Основні вороги кота лісового – вовки та лисиці, але він зі спритністю примудряється оминути розправи.

Спосіб життя та харчування

Лісовий кіт відрізняється від свійського більшими розмірами: довжина його тіла може досягати 90 см, а вага — восьми кілограмів. Хутро має сіро-коричневий відтінок з чорними смугами, а також у цих котів товстий хвіст і чорні лапи.

Хижаки ведуть усамітнений спосіб життя і полюють переважно у сутінках. Основу їхнього раціону складають дрібні гризуни, птахи, комахи та змії, а у прибережних районах — риба. Лісові коти мають характерні "улюблені місця": широколистяні та мішані ліси, де вони можуть знайти укриття в дуплах дерев або серед чагарників.

Зустрітися зі звіром у дикій природі малоймовірно. Ці котячі вкрай обережні й уникають людей. Минулого року у природному заповіднику "Медобори" було зафіксовано рідкісного кота за допомогою фотопастки. Вона також "вполювала" червонокнижного кота на території національного природного парку "Дермансько-Острозький".

Охорона та статус

Лісовий кіт занесений до Червоної книги України та охороняється міжнародними угодами, такими як CITES і Бернська конвенція. Його вважають практично зниклим в Україні.

Збереження популяції лісового кота є важливим завданням для екологів і природоохоронців. Це не лише частина української природи, а й важливий елемент екосистеми, який потребує уваги та захисту. Якщо відповідні заходи не будуть вжиті, цей унікальний хижак може зникнути назавжди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Львівщині знайшли гніздо рідкісного червонокнижного птаха. Він оселився на 350-річному дубі.