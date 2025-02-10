Одна из самых красивых змей Украины оказалась на грани исчезновения в Крыму

Этот редкий пресмыкающийся, встречающийся только в Крыму, нуждается в особой охране.

Полоз леопардовый ( Zamenis situla ) — необыкновенно красивая и редкая неядовитая змея, имеющая статус исчезающего вида. В Украине этот пресмыкающийся встречается в Крыму, в частности на южном побережье от Севастополя до массива Кара-Даг.

Ареал полоза леопардового охватывает юг Апеннинского и Балканского полуостровов, Малую Азию. В Украине змея распространена на юге Крымского полуострова, где населяет каменистые склоны, заросшие грабом восточным и пушистым дубом, преимущественно на высоте до 300 м над уровнем моря, хотя встречается и на высоте 600 м. Также полоз леопардовый использует как хранилища пустоты под камнями, щели в скалах, куртины кустарников и норы грызунов.

Численность и охрана

В Крыму полоз леопардовый очень редкий вид, который встречается не каждый год, и только на заповедных участках. К концу 40-х годов XX века этот вид был обычным, но с 70-х годов его наблюдают всего раз в несколько лет.

Полоз Леопардовый занесен в Красную книгу Украины как исчезающий вид. В Европе он охраняется Бернской конвенцией и занесен в Приложение II настоящей конвенции как вид, подлежащий особой охране. Отдельные популяции охраняются в Ялтинском горно-лесном и Карадагском заповедниках, а также в заповеднике "Мыс Мартьян".

Биология и образ жизни

Полоз леопардовый появляется после зимовки во второй половине апреля, а осенью прячется не раньше середины ноября. В теплое время года ведет ночной образ жизни. Брачный период проходит в мае, а в июне-июле самка откладывает 2-5 яиц. Половая зрелость наступает на втором году жизни. Питается мелкими млекопитающими (грызунами, землеройками), птицами и их яйцами, а также ящерицами.

Причины исчезновения

Основными причинами уменьшения численности полоза леопардового являются:

исчезновение типичных биотопов в результате строительства и распашки земель под сады и виноградники;

непосредственное уничтожение человеком;

отлов для содержания в неволе любителями;

низкая плодовитость;

малая подвижность;

уменьшение численности мышевидных грызунов.

Значение и охрана

Леопардовый полоз является объектом охоты для террариумистов, которые ценят его за красивую окраску и неприхотливость. Это приводит к значительному сокращению численности вида в местах его компактного обитания. Для восстановления популяции вида нужно усиление охраны в заповедниках и заказниках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Крыму исчезает одна из самых больших хищных птиц мира. Этот вид гнездится только в горных районах.