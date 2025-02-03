Символ Карпат опинився на на межі зникнення в Україні: чи є надія на відновлення

Ситуація потребує термінових заходів для збереження цього символу Карпат і забезпечення його виживання в природному середовищі

Бурий ведмідь (Ursus arctos) — один із найбільших хижаків України, який колись широко розповсюджувався на території країни, сьогодні опинився на межі зникнення. За останні 50 років його чисельність скоротилася з майже 1300 до близько 300 особин, що є тривожним сигналом для екологічного балансу регіону. Основними причинами цього скорочення є інтенсивна експлуатація лісів, браконьєрство, а також втрата природних середовищ існування через урбанізацію та рекреаційне навантаження.

Бурі ведмеді в Україні в основному мешкають у Карпатах і частково на Поліссі, проте їх ареал постійно зменшується. Згідно з даними Міндовкілля, вид занесено до Червоної книги України з 2003 року, що підкреслює його вразливість. Останні дослідження показують, що популяція ведмедів продовжує скорочуватися через численні фактори, включаючи зміни клімату та зменшення кормової бази.

Загрози для популяції

Основними загрозами для бурого ведмедя є:

Браконьєрство – незаконне полювання залишається серйозною проблемою для виживання виду.

Вирубка лісів – інтенсивна вирубка лісів та рекреаційне навантаження зменшують ареал проживання ведмедів.

Жорстоке поводження – багато ведмедів зазнають жорстокого поводження, їх дресирують у цирках або утримують у неналежних умовах.

Реабілітаційний центр бурих ведмедів

На щастя, існує реабілітаційний центр для бурих ведмедів на території Національного природного парку "Синевир". Цей центр був заснований у 2011 році та займається лікуванням та реабілітацією ведмедів, які постраждали від жорстокого поводження або були утримані в неналежних умовах.

Основні функції центру:

Медичне лікування: ведмедям надається необхідна медична допомога, включаючи вакцинацію та лікування від паразитів.

Адаптація до природного середовища: після лікування ведмеді проходять адаптацію до напіввільних умов життя, де вони можуть відновити свої природні інстинкти, такі як риття барлогів і зимова сплячка.

Освіта і просвіта: центр також виконує освітню місію, інформуючи відвідувачів про важливість збереження бурих ведмедів та їхнього середовища існування.

Цей реабілітаційний центр став важливим місцем для збереження бурого ведмедя в Україні, забезпечуючи тваринам безпечне середовище та можливість повернутися до дикої природи. Адже відновлення чисельності бурих ведмедів є критично важливим для збереження біорізноманіття та екологічної рівноваги в Україні.

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