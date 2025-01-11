Цих їжачків ми можемо більше не побачити: в Україні зникає ще один вид тварин

Ці милі створіння з великими вухами є важливими індикаторами стану степових екосистем.

Їжак вухатий (Hemiechinus auritus) є одним з двох видів роду їжаків, що живе на території України. Цей вид має статус зникаючого.

За оцінками експертів, його чисельність в Україні не перевищує кілька десятків особин. Перші представники цього роду були знайдені в Північній Америці, і їхні рештки датуються приблизно 52 мільйонами років. Цей вид вперше був описаний у 1770 році німецьким натуралістом Самуелем Георгом Готлібом Гмеліном.

Вухаті їжаки ведуть сутінково-нічний спосіб життя і можуть проходити до 9 км за ніч у пошуках їжі. Зазвичай вони мешкають у степових та напівпустельних екосистемах, які швидко деградують через людську діяльність.

Ареал та чисельність

Їжак вухатий поширений в степах і напівпустелях Євразії, включаючи південний схід Європи та Центральну Азію. В Україні його було зафіксовано лише в Луганській і Донецькій областях, причому за останні 20 років відома лише одна достовірна знахідка в околицях Луганська. Основними причинами зменшення чисельності цього виду є деградація природних середовищ існування, засадження степів монокультурами, а також тиск з боку хижаків і браконьєрство.

Біологічні особливості

Вухатий їжак відрізняється великими вухами, довжина яких може досягати 6 см. Це не лише естетичний елемент, а й важливий адаптаційний механізм: великі вуха допомагають їжакові регулювати температуру тіла, оскільки в них розташована густа мережа капілярів. Дорослі особини мають довжину тіла від 13 до 26 см і важать від 200 до 500 грамів.

Вони ведуть активний спосіб життя, використовуючи для житла нори та купи хмизу. Цей вид має період сплячки з кінця жовтня до середини березня, а парування відбувається в квітні.

Цей вид є всеїдним: його раціон складається з комах, безхребетних, дрібних гризунів і навіть рослинності. Вухаті їжаки відіграють важливу роль у контролі чисельності популяцій комах, що робить їх корисними для екосистеми.

Загрози та охорона

Основними загрозами для їжака вухатого є деградація степових екосистем через інтенсивне землекористування, а також рекреаційний тиск на природні території. Охорона цього виду передбачає створення заповідників та реінтродукцію в місця його історичного поширення. Попри те, що їжаки добре розмножуються в неволі, їх виживання у природі залишається під загрозою.

Їжак вухатий є важливим індикатором стану степових екосистем України. Якщо вам пощастило зустріти цю милу тварину, знайте, що ви стали свідком рідкісного явища, яке потребує нашої уваги та захисту.

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