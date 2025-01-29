В Україні зникає ще один вид птахів: під загрозою рідкісна сова з "обличчям" у формі серця

Через втрату місць гніздування та інші загрози їхня чисельність продовжує знижуватися

Сипуха — це не просто загадковий птах з величезними очима, але й важливий елемент екосистеми, що виконує роль природного контролера популяцій гризунів. Хоча багато людей бояться сов через їхній моторошний крик та нічний спосіб життя, насправді ці птахи є незамінними помічниками в сільському господарстві.

Сипуха, або Tyto alba, є одним з найрідкісніших видів сов в Україні, що має важливе екологічне значення. Цей птах не лише контролює популяцію гризунів, але й виконує санітарну роль, відловлюючи хворих і ослаблених тварин. Зараз в Україні гніздиться приблизно 30-35 пар сипух, що свідчить про критичний стан популяції цього виду.

Опис та середовище існування

Сипуха за розміром схожа на голуба і має характерний серцеподібний лицевий диск. Її забарвлення варіюється від сірого до жовтуватого, а розмах крил становить близько 90 см. Вона мешкає в західних і центральних регіонах України, а також на півночі Одещини. Птах гніздиться в старих покинутих будівлях, під дахами господарських споруд та на дзвіницях, рідше – в дуплах старих дерев.

Екологічна роль

Сипухи відіграють важливу роль у сільському господарстві, адже одна сім'я може відловити тисячі гризунів за рік. Це допомагає зберігати зерно і зменшує ризик поширення хвороб, які переносять гризуни.

Загрози та охорона

Чисельність сипухи в Україні знижується через кілька факторів:

втрата місць гніздування: руйнування старих будівель та модернізація архітектури;

хижацтво: загибель під час морозних зим та напади куниць і домашніх котів;

нестача їжі: зміни в агрокультурних практиках можуть зменшувати кількість доступних гризунів.

Сипуха занесена до Червоної книги України як вид, що зникає. Для її збереження реалізуються проєкт, спрямовані на створення штучних гніздівель у привабливих для птахів місцях.

Проєкт з охорони сипухи

Громадська організація "Українське товариство охорони птахів" активно працює над проєкт "Сприяння збереженню гніздової популяції сипухи в Україні". Проєкт передбачає виготовлення та встановлення штучних гніздових скриньок у Волинській, Львівській та Одеській областях. Це має на меті залучення молодих птахів до гніздування в Україні.

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