В Криму зникає один з найбільших хижих птахів світу

Екосистема Криму під загрозою

Чорний гриф (Aegypius monachus) є одним з найвразливіших видів птахів, що мешкають в Україні. Цей вид гніздиться виключно у Гірському Криму, де його чисельність не перевищує 50 особин, згідно з останнім виданням Червоної книги України.

Грифи є важливими падальниками в екосистемі, виконуючи роль природних санітарів, які очищують навколишнє середовище від мертвих тварин. Охорона чорного грифа є нагальною проблемою, адже він виконує важливу роль у природному балансі.

Ареал та чисельність

Чорний гриф має широкий ареал поширення, який охоплює Піренейський півострів, південні райони Балкан, острови Середземного моря, Північну Африку та частини Центральної Азії до Монголії і Китаю. В Україні цей вид обмежений лише територією Криму, де щорічно гніздиться 5-11 пар. В Європі загальна чисельність чорного грифа становить близько 2000 пар, і завдяки зусиллям з охорони природи в Західній Європі спостерігається тенденція до зростання їх чисельності.

Біологічні особливості

Чорний гриф — це великий птах з розмахом крил до 3 метрів і масою тіла до 12 кг. Він має характерне оперення: голова і верхня частина шиї вкриті коротким бурим пухом, а тулуб — темно-бурий. Грифи живляться переважно падлом і можуть подорожувати на великі відстані в пошуках їжі. Період розмноження триває з березня до квітня, а самиця відкладає лише одне яйце.

Загрози та охорона

Основними загрозами для чорного грифа є скорочення кормової бази через зміни в аграрному секторі, антропогенний тиск та пряме переслідування людиною. В Україні чорний гриф охороняється відповідно до міжнародних конвенцій, таких як Бернська та Боннська конвенції, а також включений до Червоної книги України.

З метою збереження цього виду проводяться заходи з реінтродукції та охорони місць гніздування. Наприклад, у Криму були створені природоохоронні території, які забезпечують захист для чорного грифа та інших рідкісних видів птахів.

Чорний гриф є важливою частиною екосистеми Криму, проте його чисельність залишається критично низькою. Охорона цього виду потребує активних дій для забезпечення стабільності його популяції в Україні. Зусилля щодо підвищення обізнаності про значення чорного грифа та його роль у природі можуть сприяти покращенню ситуації з його збереженням.

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