Був відмінником у школі і пішов у політику у 26 років: яким був у молодості Олександр Турчинов

Екснардеп носив густу бороду

Олександр Валентинович Турчинов — колишній голова СБУ, екснардеп України та екссекретар РНБО. Він також став першим віцепрем'єр-міністром в уряді Юлії Тимошенко та в.о. обов’язки президента України у 2014 році. Його шлях у політику був непростим, але розпочався ще у молодості.

Майбутній народний депутат був у школі був типовим "книжковим" учнем, який приділяв багато часу навчанню. "Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був у молодості Олександр Турчинов, як він став політиком і ким був до цього.

Що відомо про дитинство і юність Олександра Турчинова

Народився 31 березня 1964 року в місті Дніпропетровськ (зараз Дніпро). Його батько був працівником фізкультурно-спортивного клубу "Локомотив". Навчався у Дніпропетровському металургійному інституті. Закінчив військову кафедру при інституті.

Фото: Obozrevatel

Фото із соцмереж Олександра Сочки, який служив із Турчиновиим а рмії

Після закінчення інституту, Олександр працював вальцівником та майстром на меткомбінаті Криворіжсталь, а пізніше став працювати на комсомольській роботі. У 1987 році став секретарем райкому та заввідділу пропаганди Дніпропетровського обкому.

У 1990 році став очільником Українське відділення інформагентства, що видавало книги. А вже у 1991 році створив інститут міжнародних відносин, економіки, політики та права і став його очільником.

Вже за два роки Олександра Турчинова було призначено радником з економічних питань прем’єр-міністра Леоніда Кучми. У 1998 році його було обрано народним депутатом, але пізніше його було виключено з парламенту.

Олександр Турчинов створив разом із Юлією Тимошенко Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Коли президента було відправлено у СІЗО, вони перебували в опозиції. Цей період припав на час акцій "Україна без Кучми" та "Повстань, Україно!".

Пізніше Олександр Турчинов став головою СБУ, першим заступником секретаря РНБО, першим віцепрем’єр-міністром України та знову народним депутатом. Коли Віктор Янукович втік з України у 2014 році, Турчинова було призначено виконуючим обов’язки президента України.

Фото: Уніан

У 2020 році Олександр Турчинов очолив виборчий штаб партії Європейська солідарність. А в перший день повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ як доброволець. Екснардеп брав участь у звільненні Київської, Миколаївської та Херсонської областей. Зараз Олександр Турчинов продовжує захищати Україну на фронті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає єдиний син Олександра Турчинова Кирило. Відомо, що він служив у Нацгвардії, але звільнився.