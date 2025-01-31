Народився у Чорнобильському районі та був військовим: що відомо про батька покійного Навального
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Батьки політика важко переживали його смерть
Олексій Навальний був відомим російським опозиціонером, який загадково помер у колонії країни-окупантки. Подейкували, що його смерть настала через обривання тромбу, хоча є версія отруєння. У нього залишилась дружина, двоє дітей та батьки.
З'ясувалось, що батько покійного політика має українське походження. "Телеграф" розповість, що про нього відомо.
Що відомо про Анатолія Навального
Анатолій Навальний народився у 1947 році у селі Залісся Чорнобильського району. Згодом переїхав до Києва, де навчався в інженерному училищі. Опановувавши протиповітряну оборону, його відправили служити біля Москви.
Навальний 30 років був військовим. Зокрема, служив у містечку Бутинь, військовій частині у Калузькій області й Таманській дивізії.
У 1975 році Навальний одружився з жінкою, на ім'я Людмила. Вона працювала бухгалтером і економістом. Через рік у подружжя народився син Олексій, який навчався на юриста й економіста. А у 1983 році у сім'ї сталося поповнення: народився син Олег.
У 90-х деревообробну фабрику, де Людмила працювала економістом, закрили. Разом з Анатолієм вона зробила на цьому місці підприємство з плетіння лози. Також вони відкрили кілька продуктових магазинів.
Олексій Навальний став одним із головних опозиціонерів до путінського режиму в Росії. А його брат — Олег — навчався на фінансиста та займався бізнесом. У 2014 році Навальних засудили за нібито розкрадання коштів компанії "Ів Роше". Олексію дали умовний термін, а Олегу — 3,5 роки колонії. У Європейському суді з прав людини визнали несправедливим таке рішення російської влади.
У 2020 році Олексія Навального отруїли речовиною "Новичок". Він проходив лікування у німецькій клініці "Шаріте". Через рік політик повернувся до Москви, де його заарештували за справою "Ів Роше". Його засудили до 2 років та 8 місяців колонії загального режиму.
У 2022 році Навального спочатку визнали винним "у шахрайстві та неповазі до суду" та призначили 9 років ув'язнення. А через кілька місяців висунули нове обвинувачення — "створення екстремістської спільноти". Тоді його засудили до 19 років колонії особливого режиму та штрафу у пів мільйона рублів.
У 2024 році Навальний раптово помер під час прогулянки. Повідомлялось, що у нього нібито обірвався тромб. Однак чимало людей сумнівалися у цій версії. Вони схилялися до того, що опозиціонера навмисно отруїли, що і спричинило смерть.
Де зараз Анатолій Навальний
Батька та матір Навального востаннє бачили на похороні опозиціонера. Очевидно, несподівана смерть сина стала для них справжнім випробуванням. Політика відспівували в храмі "Утоли моя печали" у Мар'їно. Потім Навального поховали на Борисівському кладовищі. З того часу ні батько, ні матір покійного не виходять на зв'язок.
Де зараз перебуває молодший брат Олексія — невідомо, однак у 2021 році його оголошували в розшук. Донька Навального — Дар'я — живе в США та навчається у Стенфорді, а син Захар, ймовірно перебуває у Німеччині. Юлія Навальна, дружина покійного політика, також живе в Німеччині. Вона займається політикою та збереженням пам'яті про свого чоловіка-опозиціонера.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про могилу Олексія Навального. На ескіз пам'ятника оголошували конкурс.