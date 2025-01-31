Народився у Чорнобильському районі та був військовим: що відомо про батька покійного Навального

Батьки політика важко переживали його смерть

Олексій Навальний був відомим російським опозиціонером, який загадково помер у колонії країни-окупантки. Подейкували, що його смерть настала через обривання тромбу, хоча є версія отруєння. У нього залишилась дружина, двоє дітей та батьки.

З'ясувалось, що батько покійного політика має українське походження. "Телеграф" розповість, що про нього відомо.

Що відомо про Анатолія Навального

Анатолій Навальний народився у 1947 році у селі Залісся Чорнобильського району. Згодом переїхав до Києва, де навчався в інженерному училищі. Опановувавши протиповітряну оборону, його відправили служити біля Москви.

Навальний 30 років був військовим. Зокрема, служив у містечку Бутинь, військовій частині у Калузькій області й Таманській дивізії.

У 1975 році Навальний одружився з жінкою, на ім'я Людмила. Вона працювала бухгалтером і економістом. Через рік у подружжя народився син Олексій, який навчався на юриста й економіста. А у 1983 році у сім'ї сталося поповнення: народився син Олег.

Людмила та Анатолій Навальні, фото з мережі

Родина Навальних, фото з мережі

У 90-х деревообробну фабрику, де Людмила працювала економістом, закрили. Разом з Анатолієм вона зробила на цьому місці підприємство з плетіння лози. Також вони відкрили кілька продуктових магазинів.

Олексій Навальний став одним із головних опозиціонерів до путінського режиму в Росії. А його брат — Олег — навчався на фінансиста та займався бізнесом. У 2014 році Навальних засудили за нібито розкрадання коштів компанії "Ів Роше". Олексію дали умовний термін, а Олегу — 3,5 роки колонії. У Європейському суді з прав людини визнали несправедливим таке рішення російської влади.

Велика родина Навальних, фото з мережі

У 2020 році Олексія Навального отруїли речовиною "Новичок". Він проходив лікування у німецькій клініці "Шаріте". Через рік політик повернувся до Москви, де його заарештували за справою "Ів Роше". Його засудили до 2 років та 8 місяців колонії загального режиму.

Анатолій Навальний з дружиною, синами та онуками, фото з мережі

У 2022 році Навального спочатку визнали винним "у шахрайстві та неповазі до суду" та призначили 9 років ув'язнення. А через кілька місяців висунули нове обвинувачення — "створення екстремістської спільноти". Тоді його засудили до 19 років колонії особливого режиму та штрафу у пів мільйона рублів.

Анатолій та Людмила Навальні, фото з мережі

У 2024 році Навальний раптово помер під час прогулянки. Повідомлялось, що у нього нібито обірвався тромб. Однак чимало людей сумнівалися у цій версії. Вони схилялися до того, що опозиціонера навмисно отруїли, що і спричинило смерть.

Де зараз Анатолій Навальний

Батька та матір Навального востаннє бачили на похороні опозиціонера. Очевидно, несподівана смерть сина стала для них справжнім випробуванням. Політика відспівували в храмі "Утоли моя печали" у Мар'їно. Потім Навального поховали на Борисівському кладовищі. З того часу ні батько, ні матір покійного не виходять на зв'язок.

Людмила та Анатолій Навальні на похороні сина, фото Getty Images

Похорон Олексія Навального, фото Getty Images

Де зараз перебуває молодший брат Олексія — невідомо, однак у 2021 році його оголошували в розшук. Донька Навального — Дар'я — живе в США та навчається у Стенфорді, а син Захар, ймовірно перебуває у Німеччині. Юлія Навальна, дружина покійного політика, також живе в Німеччині. Вона займається політикою та збереженням пам'яті про свого чоловіка-опозиціонера.

Юлія Навальна займається політикою, фото з її інстаграму

Донька Навального - Дар'я, фото з інстаграму Юлії Навальної

Діти та дружина Навального, фото з інстаграму Юлії Навальної

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про могилу Олексія Навального. На ескіз пам'ятника оголошували конкурс.