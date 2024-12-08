Фігурував у кримінальній справі: що відомо про чоловіка екснардепки Донець

Обранець екснардепки зараз не є публічним

Тетяну Донець вважали однією з найкрасивіших народних депутаток у парламенті. Вона потрапила у політику у 26 років і займалась медициною, охороною здоров’я та питаннями приватизації.

Як склалось особисте життя екснардепки, знає "Телеграф".

Чоловік Тетяни Донець

Тетяна Донець вийшла заміж за Дениса Дзензерського у 2015 році, коли обоє були депутатами партії "Батьківщина". У народних обранців виник службовий роман, коли вони почали сидіти поруч у Верховній Раді.

Фото з мережі

Фото з мережі

Пара зустрічалась близько року, а згодом вирішила побратися. Вінчання відбувалось у Храмі всіх святих кафедрального собору Воскресіння Христового. У 2017 році у подружжя народилась донька.

Фото з мережі

Фото з мережі

Як і Донець, Дзензерський народився у Дніпрі. Він навчався на економічному факультеті у Придніпровській академії будівництва та архітектури. Наприкінці 90-х чоловік почав працювати провідним спеціалістом з зовнішньоекономічних зв'язків корпорації ІSТА. Це один з найбільших виробників стартерних акумуляторних батарей в Європі.

У 2002 році Дзензерського обрали віцепрезидентом з економіки у міжнародній науково-промисловій корпорації "ВЕСТА". Згодом він став у компанії заступником голови правління з економіки, а потім — і першим віцепрезидентом.

У 2004 році Дзензерський став почесним президентом Федерації кіокушин-кан карате України. Має чорний пояс з цього виду спорту.

У 2012 році Дзензерський пройшов у парламент від партії "Батьківщина". Також був заступником голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Через 2 роки потрапив у Верховну Раду від партії "Народний фронт".

Пізніше Дзензерського звинуватили в декларуванні недостовірної інформації. Будучи нардепом, він не зазначив у деклараціях невиконані фінансові зобов'язання перед банками на суму 4,7 мільярдів гривень. Згодом кримінальну справу проти Дзензерського закрили. У 2020 році Національне антикорупційне бюро України оголосило політика в розшук.

Зараз колишній народний депутат веде непублічний спосіб життя. Тому невідомо, де він перебуває, і чим займається.

Фото: "Слово і Діло"

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