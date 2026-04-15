Українців із такими машинами перевірятимуть ретельніше: кому і про що треба знати

Ці правила запровадили, щоб унеможливити реєстрацію автомобілів, які перебувають у розшуку або мають накладений арешт

Під час першої реєстрації ввезеного з-за кордону вживаного авто обов’язковим є експертне дослідження, яке запобігає реєстрації транспортних засобів із підробленими або зміненими ідентифікаційними номерами та забезпечує законність процедури.

Перевірка здійснюється за участю фахівців сервісних центрів МВС та Експертної служби МВС. Про це повідомили в установі.

Що саме перевіряють

Основна увага приділяється ідентифікаційним номерам транспортного засобу — VIN-коду, номеру кузова або шасі та двигуна.

VIN-код — це унікальний 17-значний ідентифікатор, який присвоюється виробником і ніколи не повторюється. Він складається з трьох частин:

WMI (перші 3 символи) — виробник і країна походження;

— виробник і країна походження; VDS (наступні 6 символів) — технічні характеристики авто;

— технічні характеристики авто; VIS (останні 8 символів) — серійний номер і рік випуску.

Як проходить експертиза

Під час дослідження спеціалісти Експертної служби МВС:

перевіряють автентичність ідентифікаційних номерів;

виявляють можливі ознаки їх зміни, знищення чи підробки;

аналізують супровідні документи на предмет фальсифікації;

звіряють дані авто з інформацією в реєстрах.

Окремо транспортні засоби перевіряють у державних реєстрах — зокрема на:

перебування в розшуку;

наявність арештів або заборон відчуження;

законність ввезення та розмитнення.

Що саме перевіряють у транспортному засобі, ввезеному з-за кордону. Фото: МВС

Які можуть бути результати

Після перевірки можливі три варіанти рішення:

дані підтверджуються — авто реєструють;

виявляються розбіжності — потрібне додаткове з’ясування;

виявляються ознаки підробки або розшуку — у реєстрації відмовляють, а інформацію передають правоохоронним органам.

Навіщо це потрібно

Така процедура дозволяє захистити покупців від шахрайства на ринку вживаних авто та гарантує, що всі транспортні засоби реєструються законно й безпечно.

