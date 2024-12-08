Воював під Іловайськом, а потім пройшов у Раду: де зараз екснардеп Андрій Тетерук

Торік екснардеп отримав посаду в антикорупційному органі

Андрій Тетерук — екскомандир добровольчого батальйону "Миротворець", створений з поліцейських. Чоловік брав участь в АТО, як і Семен Семенченко, а згодом став народним депутатом від партії "Народний фронт". Останнім часом чоловік не часто з'являється у публічному просторі.

"Телеграф" дізнався, куди зник Андрій Тетерук, який став відомим після 2014 року.

Що відомо про Андрія Тетерука

Майбутній нардеп народився у 1973 році у Вінниці. Навчався у військовому училищі в Москві та упродовж 5 років служив на Далекому Сході. У 1999 році Тетерук повернувся на батьківщину та отримав українське громадянство.

Тетерук продовжив військову кар'єру на Вінничині, зокрема обіймаючи посаду командира роти спеціального призначення. Пізніше став заступником начальника штабу. Стажувався у поліцейській академії в Єгипті, де навчався боротися з міжнародним тероризмом. Двічі брав участь у миротворчій місії у Косові, керуючи штабом спеціального миротворчого підрозділу МВС України.

Фото з фейсбук-сторінки Андрія Тетерука

Тетерук опановував менеджмент організації у Вінницькому торговельно-економічному інституті. Розпочинав власний бізнес із виготовлення паливозаправників. Після окупації Росією Криму чоловік зареєструвався добровольцем у військкоматі. Його призначили командиром батальйону особливого призначення "Миротворець" ГУ МВС України на Київщині.

У липні 2014 року батальйон відправили в зону АТО. Тетерук брав участь у боях під Іловайськом, після чого виникали чутки про його загибель. Будучи командиром, виходив із 70-ма бійцями з Іловайського котла, після того, як 5 днів утримували вагонне депо.

Фото з фейсбук-сторінки Андрія Тетерука

У серпні 2014 року Тетерук разом з командирами інших батальйонів, зокрема Юрієм Березою з "Дніпро-1" та Андрієм Білецьким з "Азову", увійшов до Військової ради партії "Народний фронт". Серед напрямків роботи було зміцнення оборони держави.

Так, у 2014 році Тетерук пройшов до Верховної Ради від "Народного фронту". Паралельно його призначили головою підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців і їх сімей.

Фото "Слово і Діло"

Учасник АТО став одним із співавторів законопроєкту про визнання псевдореспублік "ЛДНР" терористичними організаціями. У 2015 році Тетерук мав конфлікт з нардепкою Олександрою Кужель. Народний обранець дозволив собі образливе висловлювання та вдарив жінку скляною пляшкою з водою. Однак пізніше чоловік пояснював, що це сталося випадково, оскільки жінка напоролась на пляшку, коли намагалась вдарити його сумкою. У неї виявили тоді струс мозку.

Скриншот з відео телеканалу "Рада"

У 2017 році Тетерук виніс із зали парламенту димову шашку, яку запалили нардепи Семен Семенченко та Юрій Левченко. Вони зробили це, аби зірвати голосування законопроєкту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". Тетерук швидко зреагував і викинув шашку із зали Ради. Також у цей момент нардеп дав потиличника Семенченку. Шашка була військовою, тож її заборонено використовувати у закритому просторі.

Де зараз Андрій Тетерук

У 2019 році колишній військовий знову балотувався до парламенту, але вже від партії "Українська Стратегія Гройсмана". Однак йому не вдалося потрапити у Верховну Раду.

Тоді про Тетерука певний час не було новин. Подейкували, що після 2019 року чоловік працював у Національній академії внутрішніх справ України, а ще помічником в Департаменті забезпечення діяльності Голови Національної поліції.

А у 2023 році екснардеп повідомив, що працюватиме у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там він отримав посаду заступника керівника управління — керівника відділу аналізу ризиків у сфері безпеки та оборони.

Фото з фейсбук-сторінки Андрія Тетерука

Також Тетерук періодично оприлюднює дописи у фейсбуці. Зокрема, поширює інформацію про злочини Росії в Україні, спогади з минулого та вітає українців з державними святами. Колишній народний депутат зрідка дає інтерв'ю у медіа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка екснардепки Тетяни Донець. Вони познайомилися у Верховній Раді, де працювали поруч у залі.