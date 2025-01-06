В Україні вже зафіксували випадки нового китайського вірусу: що відомо

Українські фахівці прогнозували спалахи хвороб

В Україні вже офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини (HMPV). Проте реальна цифра може бути більшою.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала докторка медичних наук інфекціоністка Ольга Голубовська. На її думку, спалах вірусу спричинено адаптацією мікроорганізмів, які користуються зміненим імунним ландшафтом внаслідок пандемії коронавірусної хвороби 2019 року.

"Також негативно вплинули на нашу толерантність до інфікування багатьма широко поширеними збудниками тривалі масові локдауни, ми не контактували один з одним, а імунні реакції починаються із місцевих факторів захисту. Перша хвиля розплати за це почалася позаминулого року із трагічного спалаху RSV-інфекції у світі. Так, відділення невідкладної допомоги в США сезону 2023-2024 рр. були переповнені хворими дітьми до 1 року на це захворювання, ми також спостерігали його зростання у людей похилого віку. Оскільки HMPV є "братом" RSV, настала його черга", — зазначила Голубовська.

Вона наголосила, що вітчизняні фахівці прогнозували спалахи звичайних респіраторних хвороб після завершення обмежувальних заходів. За словами інфекціоністки, саме це зараз і спостерігається.

Що відомо про метапневмовірус людини

Цей вірус належить до сімейства Параміксовіруси (Paramyxoviridae). Він спричиняє респіраторні захворювання у дітей та людей, які мають ослаблений імунітет. Метапневмовірус має симптоми, схожі з грипом та коронавірусною інфекцією COVID-19. Найпоширеніші: кашель, нежить, головний біль, задишка та лихоманка.

Зараження вірусом відбувається крапельним шляхом, може повторюватися протягом життя. Частіше захворювання є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким зі швидким розвитком дихальної недостатності. Такий варіант раніше спостерігали в пацієнтів з ослабленим імунітетом, після трансплантації легенів тощо.

Орієнтовний інкубаційний період хвороби – від трьох до шести днів, а середня тривалість може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний у помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Нагадаємо, у північних провінціях Китаю стався сплеск випадків захворювання на новий метапневмовірус. Лікарні та крематорії вже переповнені.