В Украине могут ввести карантин: какие пять областей в опасности

В Украине могут ввести локальный карантин: какие области под угрозой?

Пока коронавирус кажется прошлым, сезонные вирусы продолжают атаковать украинцев. В Украине массово начинают закрываться школы на карантин.

По данным Министерства здравоохранения, в течение недели с 5 по 12 февраля 2025 года в стране зафиксировано более 171 тысячи случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. В то же время только 3% больных обратились за медицинской помощью в больницы.

Пять областей могут ввести локальный карантин

За последнюю неделю в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях превышен эпидемический порог заболеваемости. Именно в этих регионах местные власти могут принять решение о введении локального карантина.

Если же ограничения будут введены, они будут включать переход школьников на дистанционное обучение, ограничение посещаемости общественных учреждений и другие меры по сдерживанию распространения вирусов.

Больше вирусы поражают детей. Из общего количества больных 104 843 случая приходятся именно на малышей. За неделю заболеваемость среди детей выросла на 13%.

Осложнения нуждались в госпитализации в 4 687 случаях, из них 2 912 – это дети. Врачи отмечают: основная причина роста заболеваемости – активная циркуляция вирусов гриппа, которая затронула уже 22 области. Эксперты прогнозируют, что грипп будет оставаться доминирующим вирусом, по меньшей мере, до апреля 2025 года.

С начала 2025 года уже зафиксировано 15 летальных исходов от осложнений гриппа. В целом с начала эпидемического сезона (с сентября 2024 года) ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 2,2 миллиона украинцев.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из областей Украины объявили карантин из-за опасной вирусной болезни.