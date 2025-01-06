Чи можна в Україні здати аналіз на новий китайський вірус
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Вірус передається повітряно-крапельним шляхом
В Україні вже офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини (HMPV), який зараз активно поширюється територією Китаю. Вірус, виявлений в 2001 році, має симптоми, схожі на грип, і вражає дихальні шляхи.
За словами доктора Тараса Жиравецького, на даний момент в Україні немає лабораторій, які можуть виконати аналіз на визначення метапневмовірусу. Це пов'язано з відсутністю необхідних реактивів.
"Діагностика метапневмовірусу має проводитися методом ПЛР. Наразі в Україні немає лабораторії, яка може проводити такі аналізи через відсутність необхідних реактивів, тому говорити про підтверджені випадки метапневмовірусу методом ІФА з визначенням igG до цього вірусу ще зарано", — написав Жиравецький у соцмережі.
За його словами, він не збирається нікого лякати, а просто інформує населення та наводить "конструктивні факти". Згідно з його заявою, здати тест на наявність метапневмовірусу людини (HMPV) в Україні неможливо.
Що відомо про метапневмовірус людини
HMPV викликає симптоми, схожі на грип та Covid-19 : кашель, лихоманку, закладеність носа та втому. Інкубаційний період триває від трьох до шести днів.
Хвороба найчастіше протікає як застуда і поширюється повітряно-крапельним шляхом. Однак у дітей та людей похилого віку з ослабленою імунною системою вона може призвести до пневмонії.
При цьому випадки метапневмовірусу серед людей віком до 14 років демонструють тенденцію до зростання, особливо у північних провінціях Китаю.
Деякі епідеміологи стверджують, що у країні циркулюють кілька вірусів: грип H1N1, HMPV, мікоплазма пневмонії та COVID-19. Чиновники охорони здоров’я уважно стежать за ситуацією з поширенням вірусу.
Вакцини від цього типу вірусу поки що немає.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Сполучених Штатах Америки сказали, чому Covid-19 з’явився невипадково. його поширення сталося внаслідок витоку.