Чи можна в Україні здати аналіз на новий китайський вірус

Вірус передається повітряно-крапельним шляхом

В Україні вже офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини (HMPV), який зараз активно поширюється територією Китаю. Вірус, виявлений в 2001 році, має симптоми, схожі на грип, і вражає дихальні шляхи.

За словами доктора Тараса Жиравецького, на даний момент в Україні немає лабораторій, які можуть виконати аналіз на визначення метапневмовірусу. Це пов'язано з відсутністю необхідних реактивів.

"Діагностика метапневмовірусу має проводитися методом ПЛР. Наразі в Україні немає лабораторії, яка може проводити такі аналізи через відсутність необхідних реактивів, тому говорити про підтверджені випадки метапневмовірусу методом ІФА з визначенням igG до цього вірусу ще зарано", — написав Жиравецький у соцмережі.

За його словами, він не збирається нікого лякати, а просто інформує населення та наводить "конструктивні факти". Згідно з його заявою, здати тест на наявність метапневмовірусу людини (HMPV) в Україні неможливо.

Що відомо про метапневмовірус людини

HMPV викликає симптоми, схожі на грип та Covid-19 : кашель, лихоманку, закладеність носа та втому. Інкубаційний період триває від трьох до шести днів.

Хвороба найчастіше протікає як застуда і поширюється повітряно-крапельним шляхом. Однак у дітей та людей похилого віку з ослабленою імунною системою вона може призвести до пневмонії.

При цьому випадки метапневмовірусу серед людей віком до 14 років демонструють тенденцію до зростання, особливо у північних провінціях Китаю.

Деякі епідеміологи стверджують, що у країні циркулюють кілька вірусів: грип H1N1, HMPV, мікоплазма пневмонії та COVID-19. Чиновники охорони здоров’я уважно стежать за ситуацією з поширенням вірусу.

Вакцини від цього типу вірусу поки що немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Сполучених Штатах Америки сказали, чому Covid-19 з’явився невипадково. його поширення сталося внаслідок витоку.