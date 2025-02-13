Центр позбавлений можливості притягнути осіб до відповідальності

Центр протидії дезінформації (ЦПД) здійснив перевірку публікацій, присвячених новій директорці Нацрозвідки США Тулсі Габбард, які з’явилися у 2022 році. Проводилась перевірка тих матеріалів, які були опубліковані після того, як Андрій Коваленко став керівником Центру у 2024 році.

В результаті перевірки було виявлено, що публікації, що стосуються Тулсі Габбард, не відповідали стандартам Центру, оскільки були опубліковані без належного дослідження інформації. Особливо це стосується постів, оприлюднених у 2022 та 2023 роках, які не мали достатніх підстав для їх появи.

У рамках перевірки стало відомо, що один з народних депутатів, котрий не підтримав санкції проти Віктора Медведчука, активно поширює маніпулятивні повідомлення, що стосуються цих публікацій. Однак, на основі проведеної перевірки, Центр встановив, що відповідальні за ці публікації особи були звільнені у 2023 – січні 2024 роках.

Враховуючи це, Центр протидії дезінформації не має можливості притягнути відповідальних осіб до дисциплінарної чи юридичної відповідальності за оприлюднені публікації, оскільки вони вже не працюють в організації.

Для довідки

Тулсі Габбард — ветеран іракської війни, колишня конгресвумен від Гаваїв та ексзаступниця голови Демократичного національного комітету. Вона була в Демократичній партії до 2022 року, але покинула її, звинувативши партію в "елітаризмі" та "розпалюванні війн". Після цього Габбард активно співпрацювала з республіканцями та стала політичним коментатором на каналі "Fox News".

Під час президентських виборів 2024 року вона підтримала Дональда Трампа та виступала проти надання військової допомоги Україні, зазначаючи, що це лише посилить конфлікт.

Габбард неодноразово висловлювала заперечення проти підтримки України в її війні з Росією, стверджуючи, що Україна "не є демократичною державою", а також критикувала адміністрацію Джо Байдена за постачання військової допомоги Києву. У 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО України заніс її до списку осіб, що поширюють російську дезінформацію.

Раніше "Телеграф" писав, що Сенат США проголосував за призначення Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки. Вона стане головою розвідувальної спільноти країни та відповідатиме за координацію роботи 18 агентств, що постачають інформацію для ухвалення рішень у сфері національної безпеки.