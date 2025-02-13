Центр лишен возможности привлечь лиц к ответственности

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) осуществил проверку публикаций, посвященных новому директору Нацразведки США Тулси Габбард, появившимся в 2022 году. Проводилась проверка материалов, которые были опубликованы после того, как Андрей Коваленко стал руководителем Центра в 2024 году.

В результате проверки было обнаружено, что публикации, которые касаются Тулси Габбарда, не соответствовали стандартам Центра, поскольку были опубликованы без надлежащего исследования информации. Особенно это касается постов, обнародованных в 2022 и 2023 годах, не имеющих достаточных оснований для их появления.

В рамках проверки стало известно, что один из народных депутатов, не поддержавший санкции против Виктора Медведчука, активно распространяет манипулятивные сообщения, касающиеся этих публикаций. Однако на основе проведенной проверки, Центр установил, что ответственные за эти публикации лица были уволены в 2023 – январе 2024 года.

Учитывая это, у Центра противодействия дезинформации нет возможности привлечь ответственных лиц к дисциплинарной или юридической ответственности за обнародованные публикации, поскольку они уже не работают в организации.

Для справки

Тулси Габбард — ветеран иракской войны, бывшая конгрессвумен от Гавайев и экс-замглавы Демократического национального комитета. Она была в Демократической партии до 2022 года, но покинула ее, обвинив партию в "элитаризме" и "разжигании войн". После этого Габбард активно сотрудничала с республиканцами и стала политическим комментатором на канале Fox News.

Во время президентских выборов 2024 года она поддержала Дональда Трампа и выступала против предоставления военной помощи Украине, отмечая, что это только усугубит конфликт.

Габбард неоднократно выражала возражения против поддержки Украины в ее войне с Россией, утверждая, что Украина "не является демократическим государством", а также критиковала администрацию Джо Байдена за поставку военной помощи Киеву. В 2022 году Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины внес ее в список лиц, распространяющих российскую дезинформацию.

Ранее "Телеграф" писал, что Сенат США проголосовал за назначение Тулси Габбарда на должность директора Национальной разведки. Она станет главой разведывательного сообщества страны и будет отвечать за координацию работы 18 агентств, поставляющих информацию для принятия решений в сфере национальной безопасности.