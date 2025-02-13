Зеленський відмовив Трампу? Яку важливу угоду не захотів підписувати президент України - ЗМІ

США хочуть побудувати економічне співробітництво з Україною

Україна неодноразово відмовляла США в отриманні рідкісноземельних металів та корисних копалин. Це підтверджує і те, що президент Володимир Зеленський не підписав відповідну угоду, запропоновану нещодавно.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що це сталось під час зустрічі міністра фінансів США Скотта Бессента з Зеленським у Києві.

"Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент", — йдеться у матеріалі.

Як пише видання, Зеленський, ймовірно, сподівався на особисту зустріч з американським колегою Дональдом Трампом після його посягань на корисні копалини України. Втім наразі цього не сталось.

"Натомість йому(президенту України — Ред.) представили тих, кого Зеленський назвав "серйозними людьми" – і в основному фінансову угоду, передану Бессентом, американським мільярдером, яку він не підписав", — пише CNN.

Нагадаємо, під час свого візиту до України Бессент наголошував, що Трамп має план завершення війни, але США хоче укласти угоду про економічне співробітництво. Він підкреслив, що Вашингтон підтримує незалежність України, а американське суспільство повинно розуміти причини залучення США до українських справ.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп розповів, чи продовжать США допомагати Україні.