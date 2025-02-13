Світ Путіна і Трампа: західні лідери і ЗМІ закидали критикою президента США за план переговорів

Європейців дзвінок заскочив зненацька

Західні ЗМІ різко розкритикували крок президента США Дональда Трампа, який 12 лютого годину говорив з Володимиром Путіним та домовився про зустріч для переговорів у Саудівській Аравії.

Bloomberg пише, що "Нічого про Україну без України" стало мантрою США та Європи, яку Трамп тепер відкинув. У західних медіа також цитують побоювання європейських політиків щодо умінь команди Трампа у переговорах з росіянами. Оскільки у нової команди не було досвіду взаємодії з РФ, є острах, що вони здадуть позиції ще до початку перемовин чи укладуть угоду, яка не буде угодою.

ЗМІ також пишуть, що американці не консультувалися ні з українцями, ні з європейцями. Останні — шоковані, бо швидше за все муситимуть наступні 10 років витратити 3 трильйони доларів на безпеку.

"Телеграф" розповідає детальніше, як реагує світ та що кажуть медіа.

Тепер це світ Путіна і Трампа, — Telegraph

Стаття "Тепер це світ Путіна і Трампа"

Британське видання The Telegraph випустило красномовно темну статтю, де пише, що вже не діє обіцянка США не підігрувати Росії, аби все виглядало як "дві супердержави ділять третю країну без її участі".

Бачення миру (згідно з заявою Піта Хегсета) передбачає, що окупована територія не буде повернута Україні. Це заморожування вздовж лінії зіткнення .

Україні. Це . Україна не отримає ні членства в НАТО , ні гарантії безпеки за статтею 5. Війська США не будуть залучені до миротворчих сил.

, ні гарантії безпеки за статтею 5. Війська США не будуть залучені до миротворчих сил. Будуть гарантії безпеки, достатні для стримування наступної російської атаки.

"Якщо ця обіцянка буде дотримана; якщо Україна втримається за Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро; перш за все, якщо вона залишається вільною і стає процвітаючою; тоді можна сказати, що український народ переміг".

Америка не зацікавлена ​​в гарантуванні ні української, ні європейської безпеки. Це означає масштабні інвестиції Європи у свої збройні сили.

Тепер задача — створити надійну оборону континенту від Чорного моря до Баренцева та від Харкова до графства Керрі.

Альтернатива: Путін просто нападе через кілька років, забере Харків і Київ. Потім він вторгнеться в країну НАТО.

Трамп відкинув "Нічого про Україну без України", — Bloomberg

Bloomberg у статті про переговори пише, що Трамп шокував європейських союзників, які побоювалися, що більш примирлива американська позиція означатиме поступки Путіну.

"За словами одного чиновника, європейці не отримували завчасного попередження про розмову Трампа з Путіним. Інші назвали це продажем, стурбовані тим, що США поступаються ключовим вимогам Путіна, не отримуючи нічого натомість", — йдеться у статті.

У разі успіху переговори можуть змінити поточну динаміку конфлікту, що потенційно призведе до припинення вогню чи мирної угоди, але також може ускладнити суверенітет і територіальну цілісність України.

Плани Трампа щодо України означають 3 трильйони доларів для європейських союзників

У статті "Trump’s Ukraine Plans Mean a $3 Trillion Bill for European Allies" (Плани Трампа щодо України означають 3 трильйони доларів для європейських союзників) Bloomberg прогнозує значні витрати для Європи:

Взаємодія Трампа з Путіним може призвести до мирних переговорів. Але покладає фінансову та військову відповідальність переважно на європейські країни.

Європа не готова взяти на плечі свою величезну частку тягаря.

Bloomberg Economics підрахував, що захист України та розширення власної армії може коштувати великим державам континенту додаткових 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років.

Складно уявити мир на умовах Путіна після того, що РФ творила в Україні, — Times

The Times пише, що телефонна розмова Путіна і Трампа свідчить про те, що спроби ізолювати РФ провалилися.

Підняти слухавку і поговорити з Путіним набагато легше, ніж припинити найбільшу війну в Європі з 1945 року. Існують сумніви щодо здатності американського лідера зупинити бойові дії, не капітулюючи повністю перед вимогами Москви.

Важко уявити, як після того, що зробили російські окупанти в Україні, можна досягти завершення війни на умовах Путіна.

Диктатор вимагає, щоб Україна визнала російське правління в 4 областях та Криму. Він також хоче, щоб Україна стала "нейтральною" країною і відмовилася від будь-яких амбіцій щодо вступу до НАТО.

Україна не має складати зброю, якщо Трамп скаже це зробити.

Economist

Україна боїться бути виключеною з переговорів між Америкою та Росією

Видання The Economist видало статтю із заголовком "Україна боїться бути виключеною з переговорів між Америкою та Росією". Журналісти уточнили, що за кілька годин до розмови взяли інтерв’ю у Зеленського, який попередив, що переговори без України будуть небезпечною зрадою.

Реакція світу

Багато європейських країн виключають проведення переговорів про Україну без України. Ряд політиків наголосили на необхідності участі Києва в переговорах щодо майбутнього:

Спільна заява 13 лютого за підсумками зустрічі в Парижі від Німеччини, Польщі, Іспанії, Європейського Союзу, Європейської комісії, Великої Британії та України підкреслила, що Україна має бути частиною будь-яких переговорів, і справедливий мир є умовою міцної трансатлантичної безпеки.

"Наші спільні цілі мають полягати в тому, щоб поставити Україну в позицію сили. Україна і Європа мають бути частиною будь-яких переговорів. Україні мають бути надані міцні гарантії безпеки. Справедливий і міцний мир в Україні є необхідною умовою міцної трансатлантичної безпеки. Ми пам’ятаємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми разом працюємо над посиленням нашої колективної оборони", — йдеться у заяві.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі заявив, що не може бути мирних переговорів про припинення війни в Україні без участі самої України.

За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, питання про членство України в НАТО "не виключено". Україна може стати членом НАТО в майбутньому, якщо виконає всі умови.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте каже, що необхідно "нарощувати" оборонне виробництво Альянсу, бо воно відстає від Росії. Хегсет також закликав країни швидко збільшити витрати на оборону, що, на його думку, є "критично важливим".

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