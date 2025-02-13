Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні після розмови з Путіним

47-й президент США задоволений телефонною розмовою

За словами президента США Дональда Трампа, він провів "чудові переговори" з очільником РФ Володимиром Путіним та лідером України Володимиром Зеленський. Йдеться про нещодавню телефонну розмову політиків.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social у четвер, 13 лютого.

"Чудові переговори з Росією та Україною відбулись вчора, гарна можливість завершити цю жахливу, дуже криваву війну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру.

При цьому Трамп зробив низку заяв щодо України, зокрема сказав, що наша держава не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане. Ці слова сколихнули західні ЗМІ, які розкритикували позицію Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що глава Пентагона пояснив останні заяви Трампа щодо України. За його словами, це мирний поштовх, а не зрада.