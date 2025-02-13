"Трамп здає Україну": Європа шокована розмовою президента США з Путіним

США та Росія не контактували безпосередньо між собою з лютого 2022 року, коли в Україні почалася війна

Президент США Дональд Трамп одним телефонним дзвінком російському правителю Володимиру Путіну 12 лютого звів нанівець багаторічні зусилля США ізолювати мешканця Кремля та перекреслив усю політику Вашингтона в Україні. Схоже, що Трамп планує просто "здати" Україну Путіну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела. Європейські лідери висловили, м'яко кажучи, занепокоєння діями Трампа та його заявами про "негайні переговори" та взаємні візити.

США та Росія не спілкувалися безпосередньо між собою з лютого 2022 року, коли російський режим розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Вашингтон підтримував Україну у війні, проте зараз все вказує на те, що Трамп може зрадити Київ.

"Зараз все це швидко змінюється. Європейські лідери, які за часів Байдена були в цілому солідарні з Вашингтоном, були приголомшені, дізнавшись про цей дзвінок, а деякі з них заявили, що він, схоже, сигналізує про те, що Трамп здає Україну", – зазначає видання.

Трамп, зокрема, скептично ставиться до надання Україні допомоги та намагається стягнути за це компенсацію, наприклад, у вигляді доступу до мінеральних багатств України. Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого прибув в Київ, щоб повинюхувати, який зиск США можуть отримати з України. Паралельно із цим Трамп в обхід ним же призначеного Кіта Келлога доручив працювати над завершенням війни в Україні своєму давньому другу, бізнесмену-забудовнику Стіву Віткоффу.

Видання підкреслює, що зараз немає жодних гарантій того, що зусилля Трампа призведуть до реального успіху в завершенні війни – хіба що Трамп змусить Україну піти на будь-які кремлівські умови. Президент України Володимир Зеленський вимагав деокупації усіх українських територій, захоплених росіянами. Адміністрація Джозефа Байдена підтримувала цю ідею, але не Трамп.

Масла у вогонь розпачу та занепокоєння підлив новий міністр оборони США Піг Хегсет, який 12 лютого на засіданні "Рамштайну" виключив повернення України на кордони 2014 року. Фактично, резюмує видання, США втрачають важелі впливу на Росію до того, як переговори реально почнуться.

Зазначимо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру. При цьому Трамп зробив низку неприйнятних заяв щодо України, зокрема сказав, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане.

У відповідь на заяви американського президента міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу висунули Трампу спільну вимогу надати Україні дієві гарантії безпеки, а також забезпечити місце для Києва та Європи за переговорним столом.