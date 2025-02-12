Позитивно висловлювалась про Путіна: що відомо про Габбард, яка стала директором Нацрозвідки США

Сенат США проголосував за призначення Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки. Вона стане головою розвідувальної спільноти країни та відповідатиме за координацію роботи 18 агентств, що постачають інформацію для ухвалення рішень у сфері національної безпеки. Вона також працюватиме над щоденним розвідувальним брифінгом для президента.

Про це повідомили у пресслужбі Сенату. Відомо, що голосування завершилося з результатом 52 голоси "за" і 48 "проти". Єдиним республіканцем, який виступив проти її кандидатури, став сенатор Мітч Макконнелл із Кентуккі.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що всі демократи голосували проти призначення Габбард, оскільки вони "не можуть довіряти найбільш засекречені дані людині, яка повторює російську пропаганду і схильна до теорій змови".

Хто така Тулсі Габбард

Тулсі Габбард – ветеран війни в Іраку, колишня конгресвумен від Гаваїв і ексзаступниця голови Демократичного національного комітету. Вона була членом Демократичної партії до 2022 року, але вийшла з неї, звинувативши в "елітарності" та "розпалюванні війн". Після цього активно співпрацювала з республіканцями та працювала політичним коментатором на телеканалі "Fox News".

Під час президентських виборів 2024 року Габбард підтримала Дональда Трампа та виступала проти військової допомоги Україні, стверджуючи, що це призведе лише до ескалації конфлікту.

Габбард неодноразово висловлювалася проти підтримки України у війні з Росією. Вона стверджувала, що Україна "не є демократією" та критикувала адміністрацію Джо Байдена за надання військової допомоги Києву. У 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО України включив її до списку осіб, що поширюють російську дезінформацію.

Ще у 2018 році, бувши конгресвумен, Габбард разом із групою колег звинуватила Україну та Польщу в антисемітизмі, запереченні Голокосту та прославленні нацизму. Це твердження викликало критику з боку Асоціації єврейських громад та громадських організацій України, які назвали її такою, що "грає на руку російській пропаганді".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським — до цього він провів аналогічну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.