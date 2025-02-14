Великі можливості малих бюджетів: ТОП-3 смартфона з хорошою памʼяттю до 6000 тис грн

Огляд найкращих смартфонів з великим обсягом пам'яті

У час, коли мобільні додатки, фотографії та відео стають все більш ресурсомісткими, наявність смартфона з достатнім обсягом пам'яті стає критично важливою. Сучасні месенджери, ігри та фото-додатки можуть займати гігабайти цінного простору.

Особливо це стосується таких популярних додатків як TikTok, Instagram та Telegram, які кешують велику кількість даних. Крім того, якість камер у смартфонах постійно покращується, що призводить до збільшення розміру фото та відеофайлів. "Телеграф" провів дослідження ринку та знайшов три моделі смартфонів з великим обсягом пам'яті, які коштують до 6000 грн.

Всі чотири моделі пропонують значно більше пам'яті, ніж стандартні бюджетні смартфони. При цьому залишаються доступними за ціною.

Nubia Focus 6/256 — 5 499 грн

Цей маловідомий, але перспективний бренд пропонує відмінне рішення для тих, хто шукає багато пам'яті за розумні гроші:

Вбудована пам'ять: 256 ГБ;

Оперативна пам'ять: 6 ГБ;

Підтримка розширення: слот для microSD до 512 ГБ;

Особливості: фірмова технологія "Smart Storage", що автоматично оптимізує використання пам'яті та видаляє тимчасові файли;

Nubia Focus поєднує 256 ГБ швидкої пам'яті UFS 2.2 з унікальною системою оптимізації зберігання та безкоштовним хмарним сховищем на 100 ГБ

Moto G24 Power 8/256 — 5999 грн

Motorola пропонує відмінне співвідношення ціни та якості з цією моделлю:

Вбудована пам'ять: 256 ГБ;

Оперативна пам'ять: 8 ГБ;

Підтримка карт пам'яті: до 1 ТБ;

Особливості: оптимізована файлова система, яка зменшує фрагментацію пам'яті та збільшує швидкість роботи.

Moto G24 Power з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті забезпечує швидку роботу навіть при багатозадачності та зберіганні великих медіафайлів

Xiaomi Redmi 14C 8/256 — 5999 грн

Цей смартфон виділяється своїми можливостями управління пам'яттю:

Вбудована пам'ять: 256 ГБ;

Оперативна пам'ять: 8 ГБ з технологією динамічного розширення до 12 ГБ;

Підтримка карт пам'яті: microSDXC до 1 ТБ;

Особливості: фірмова технологія MIUI Memory Extension та вбудовані алгоритми оптимізації зберігання.

Xiaomi Redmi 14C вражає не лише 256 ГБ пам'яті, але й технологією динамічного розширення ОЗП до 12 ГБ, що робить його ідеальним для мультимедійних завдань

Навіть з обмеженим бюджетом сьогодні можна знайти смартфон, який забезпечить достатньо місця для всіх ваших потреб. Моделі з 256 ГБ пам'яті та можливістю розширення за допомогою карт пам'яті дозволяють забути про постійне видалення фотографій, відео та додатків, щоб звільнити місце для нових даних.

При виборі смартфона також варто звернути увагу на тип пам'яті (UFS більш швидкісна, ніж eMMC) та можливість розширення за допомогою карт пам'яті, що може стати важливим фактором у майбутньому.

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