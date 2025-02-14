Большие возможности малых бюджетов: ТОП-3 смартфона с хорошей памятью до 6000 тыс грн
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Обзор лучших смартфонов с большим объемом памяти
В то время, когда мобильные приложения, фотографии и видео становятся все более ресурсоемкими, наличие смартфона с достаточным объемом памяти становится критически важным. Современные мессенджеры, игры и фотоприложения могут занимать гигабайты ценного пространства.
Особенно это касается таких популярных приложений как TikTok, Instagram и Telegram, кэширующих большое количество данных. Кроме того, качество камер в смартфонах постоянно улучшается, что приводит к увеличению размера фотографий и видеофайлов. "Телеграф" провел исследование рынка и нашел три модели смартфонов с большим объемом памяти, которые стоят до 6000 грн.
Все три модели предлагают гораздо больше памяти, чем стандартные бюджетные смартфоны. При этом остаются доступными по цене.
Nubia Focus 6/256 — 5 499 грн
Этот малоизвестный, но перспективный бренд предлагает отличное решение для ищущих много памяти за разумные деньги:
- Встроенная память: 256 ГБ;
- Оперативная память: 6 ГБ;
- Поддержка расширения: слот для microSD до 512 ГБ;
- Особенности: фирменная технология Smart Storage, которая автоматически оптимизирует использование памяти и удаляет временные файлы;
Moto G24 Power 8/256 — 5999 грн
Motorola предлагает отличное соотношение цены и качества с этой моделью:
- Встроенная память: 256 ГБ;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Поддержка карт памяти: до 1 ТВ;
- Особенности: оптимизированная файловая система, которая уменьшает фрагментацию памяти и увеличивает скорость работы.
Xiaomi Redmi 14C 8/256 — 5999 грн
Этот смартфон выделяется своими возможностями управления памятью:
- Встроенная память: 256 ГБ;
- Оперативная память: 8 ГБ с технологией динамического расширения до 12 ГБ;
- Поддержка карт памяти: microSDXC до 1 ТБ;
- Особенности: фирменная технология MIUI Memory Extension и встроенные алгоритмы оптимизации хранения.
Даже с ограниченным бюджетом сегодня можно найти смартфон, который обеспечит достаточное место для всех ваших потребностей. Модели с 256 ГБ памяти и возможностью расширения с помощью карт памяти позволяют забыть о постоянном удалении фотографий, видео и приложений, чтобы освободить место для новых данных.
При выборе смартфона также следует обратить внимание на тип памяти (UFS более скоростной, чем eMMC) и возможность расширения с помощью карт памяти, что может стать важным фактором в будущем.
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