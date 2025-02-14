Большие возможности малых бюджетов: ТОП-3 смартфона с хорошей памятью до 6000 тыс грн

Обзор лучших смартфонов с большим объемом памяти

В то время, когда мобильные приложения, фотографии и видео становятся все более ресурсоемкими, наличие смартфона с достаточным объемом памяти становится критически важным. Современные мессенджеры, игры и фотоприложения могут занимать гигабайты ценного пространства.

Особенно это касается таких популярных приложений как TikTok, Instagram и Telegram, кэширующих большое количество данных. Кроме того, качество камер в смартфонах постоянно улучшается, что приводит к увеличению размера фотографий и видеофайлов. "Телеграф" провел исследование рынка и нашел три модели смартфонов с большим объемом памяти, которые стоят до 6000 грн.

Все три модели предлагают гораздо больше памяти, чем стандартные бюджетные смартфоны. При этом остаются доступными по цене.

Nubia Focus 6/256 — 5 499 грн

Этот малоизвестный, но перспективный бренд предлагает отличное решение для ищущих много памяти за разумные деньги:

Встроенная память: 256 ГБ;

Оперативная память: 6 ГБ;

Поддержка расширения: слот для microSD до 512 ГБ;

Особенности: фирменная технология Smart Storage, которая автоматически оптимизирует использование памяти и удаляет временные файлы;

Nubia Focus объединяет 256 ГБ быстрой памяти UFS 2.2 с уникальной системой оптимизации хранения и бесплатным облачным хранилищем на 100 ГБ.

Moto G24 Power 8/256 — 5999 грн

Motorola предлагает отличное соотношение цены и качества с этой моделью:

Встроенная память: 256 ГБ;

Оперативная память: 8 ГБ;

Поддержка карт памяти: до 1 ТВ;

Особенности: оптимизированная файловая система, которая уменьшает фрагментацию памяти и увеличивает скорость работы.

Moto G24 Power с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обеспечивает быструю работу даже при многозадачности и хранении больших медиафайлов

Xiaomi Redmi 14C 8/256 — 5999 грн

Этот смартфон выделяется своими возможностями управления памятью:

Встроенная память: 256 ГБ;

Оперативная память: 8 ГБ с технологией динамического расширения до 12 ГБ;

Поддержка карт памяти: microSDXC до 1 ТБ;

Особенности: фирменная технология MIUI Memory Extension и встроенные алгоритмы оптимизации хранения.

Xiaomi Redmi 14C поражает не только 256 ГБ памяти, но и технологией динамического расширения ОЗУ до 12 ГБ, что делает его идеальным для мультимедийных задач

Даже с ограниченным бюджетом сегодня можно найти смартфон, который обеспечит достаточное место для всех ваших потребностей. Модели с 256 ГБ памяти и возможностью расширения с помощью карт памяти позволяют забыть о постоянном удалении фотографий, видео и приложений, чтобы освободить место для новых данных.

При выборе смартфона также следует обратить внимание на тип памяти (UFS более скоростной, чем eMMC) и возможность расширения с помощью карт памяти, что может стать важным фактором в будущем.

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