Для відключень світла якраз. ТОП-3 бюджетних смартфона з гарною батареєю

Їх можна не заряджати довгим годинником

Під час повномасштабного вторгнення, коли ворог регулярно обстрілює енергосистему України, викликаючи відключення світла, важливо завжди залишатися на зв’язку. А для цього стане в нагоді смартфон з великою ємністю батареї.

"Телеграф" розповідає про бюджетні смартфони до 4 тисяч гривень, які можна не заряджати довгим годинником.

Doogee X96 Pro

Цей смартфон обладнаний 8-ядерним процесором SC9863A з енергоефективними ядрами Cortex-A55 з тактовою частотою 1.6 ГГц. Це дуже економічний у плані електроенергії процесор. При цьому він доповнений батареєю ємністю 5400 мА/год, що дозволяє ще довше залишатися на зв’язку на одному заряді акумулятора.

Знайти такий смартфон можна за ціною близько 4 тисяч гривень.

Nokia C22

Бюджетний смартфон отримав процесор Unisoc SC9863A та графічний процесор IMG8322. Батарея має обсяг 5000 мА/год.

Ціна:4100.

ZTE Blade A55

Батарея на 5000 мАг забезпечує тривалу роботу пристрою. Смартфон отримав 6.75-дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю 1600×720 пікселів. Має 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Основна камера – 13 Мп, фронтальна – 8 Мп.

Ціна:3699.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ТОП-3 телефони до 3500, у яких хороша камера. Є моделі, що поєднують якісну зйомку з доступною ціною.