Сам знайде ціль і знищить. Як новий британський ЗРК допомагатиме ЗСУ

Перевагою комплексу є здатність використовуати навіть старі моделі ракет

Новий британський ЗРК Gravehawk, поставлений українським військовим, має допомогти ЗСУ закрити небо від малопомітних повітряних цілей та цілей, що летять на низькій висоті. Він має працювати там, де класичні системи протиповітряної оборони (ППО) неспроможні.

В ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. Він пояснив, що більшість малих систем протиповітряної оборони обладнані ракетами "повітря – повітря".

За його словами, це перелаштовані ракети AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder і навіть старі радянські Р-73 (за класифікацією МО США і НАТО: AA-11 Archer — "Лучник"), які використовували для перехоплення повітряних цілей.

— Системи і ракети з радіолокаційним або з тепловим наведенням можуть працювати по повітряних цілях в низьковисотному радіолокаційному полі. Коли дрони використовують малу висоту і малу помітність для класичних систем ППО — треба шукати рішення, які би дозволяли виявляти ці дрони і відправляти в той сектор ракету, яка самостійно знаходить і знищує ціль (система Flight by Far), — каже військовий експерт.

Він пояснив, що такі системи стануть в нагоді ЗСУ і будуть одним з ешелонів протиповітряної оборони, який дозволить протидіяти цілям на відстанях 10-20 кілометрів і захистити повітряний простір від будь-якої загрози, якщо мова йде про ударні чи розвідувальні дрони або про крилаті ракети малої та середньої дальності, які будуть слідувати саме в тому секторі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що ракети AIM-7 Sparrow стануть кошмаром для авіації ворога.