Укр

Сам найдет цель и уничтожит. Как новый британский ЗРК будет помогать ВСУ

Автор
Игорь Тимофеев
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Грузовик Leyland DAF DROPS с системой Gravehawk
Грузовик Leyland DAF DROPS с системой Gravehawk. Фото The War Zone

Преимуществом комплекса является способность использовать даже старые модели ракет.

Новый британский ЗРК Gravehawk, поставленный украинским военным, должен помочь ВСУ закрыть небо от малозаметных воздушных целей и летящих на низкой высоте целей. Он должен работать там, где классические системы противовоздушной обороны (ПВО) не могут.

В эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. Он пояснил, что большинство малых систем противовоздушной обороны оборудованы ракетами "воздух – воздух".

По его словам, это переделанные ракеты AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder и даже старые советские Р-73 (по классификации МО США и НАТО: AA-11 Archer — "Лучник"), которые использовались для перехвата воздушных целей.

— Системы и ракеты с радиолокационной или тепловой наводкой могут работать по воздушным целям в низковысотном радиолокационном поле. Когда дроны используют малую высоту и малую заметность для классических систем ПВО — нужно искать решения, позволяющие выявлять эти дроны и отправлять в тот сектор ракету, которая самостоятельно находит и уничтожает цель (система Flight by Far), — говорит военный эксперт.

Он пояснил, что такие системы пригодятся ВСУ и будут одним из эшелонов противовоздушной обороны, который позволит противодействовать целям на расстояниях 10-20 километров и защитить воздушное пространство от любой угрозы, если речь идет о ударных или разведывательных дронах или о крылатых ракетах малой и средней дальности.

Напомним, "Телеграф" писал, что ракеты AIM-7 Sparrow станут кошмаром для авиации врага.

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#ЗРК #Дроны #Анатолий Храпчинский #ЗРК Gravehawk