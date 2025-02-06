Що буде, якщо не стати на військовий облік в Україні. Як покарали порушника

Громадянина викликали до ТЦК, але він проігнорував вимогу

На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від постановки на військовий облік. Громадянин мав стати на облік протягом семи днів після реєстрації нового місця проживання.

Це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. У ході засідання встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року змінив місце проживання, не ставши на військовий облік, як цього вимагає закон.

У грудні 2024 року він отримав офіційне попередження з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК), проте проігнорував його без поважних причин.

Суд кваліфікував його дії як ухилення від військового обліку за статтею 337 Кримінального кодексу України. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Чоловік отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 5100 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про рішення суду на Житомирщині, де визнали винним місцевого мешканця у справі про ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов медкомісію, а потім відмовився від "бойової" повістки.

На суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що не має військового досвіду, ніколи не проходив службу та не вміє поводитися зі зброєю. Також зазначив, що має проблеми зі здоров’ям. Додав, що дуже боїться та не здатен позбавити людину життя.

Суд, вивчивши всі докази, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації").

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.