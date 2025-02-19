"Трудно найти финансистов": кого еще не хватает в ВСУ, рассказали в центре рекрутинга

Не всегда и не у каждого специалиста есть возможность и мотивация служить

Ежедневно многие украинцы пытаются избежать мобилизации, но есть и те, кто приходят в рекрутинговые центры и заключают контракт онлайн. Однако есть несколько специальностей, где реально сложно найти квалифицированных людей.

Об этом рассказал начальник 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, подполковник Руслан Фурдило в материале "Телеграфа": "Многие женщины хотят попасть на боевые должности": интервью с руководителем Центра рекрутинга Сухопутных войск.

Речь идет о таких специальностях, как юристы, финансисты и квалифицированные психологи. С последними особенно тяжело, ведь в основном на должности военных психологов назначают людей с офицерским званием. А если человек ранее не служил в армии, но имеет соответствующий опыт психолога, его тяжело назначить на офицерскую должность.

Еще одна проблема состоит в том, что люди без опыта часто хотят стать в армии юристами или финансистами. В то же время военные говорят, что такие специалисты им не нужны.

"Они говорят: "Я пойду, меня научат". Но такового не будет. Финансисту в армии нужно уметь делать все, как и финансисту в гражданской жизни: аудит, кредитование, работа с документами. У всех воинских частей есть отчетность, и это все нужно контролировать. Если нет опыта, обычно предлагаем другую должность", — говорит Фурдило.

В то же время у тех финансистов и юристов, которые имеют большой опыт, не всегда есть мотивация идти работать в армии.

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