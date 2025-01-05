Ситуація із СЗЧ в армії: термін добровільного повернення можуть продовжити

Для роботи з повернення військових на службу варто залучити рекрутерів з успішних бойових підрозділів

В Україні можуть продовжити термін добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Чинний термін закінчився 1 січня 2025 року.

Про це повідомила заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Вона підтвердила, що це питання зараз обговорюється у парламенті.

"Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме — це предмет обговорення). Отже, це поки що тільки ідея, але ми вже почали обговорювати це з оборонним комітетом ВРУ. Дякую Голові комітету Олександру Завітневичу за оперативність", – сказано у повідомленні.

Верещук припустила, що для роботи з повернення військових на службу варто залучити рекрутерів з успішних бойових підрозділів. Якщо в них виходить це робити, не варто їм заважати.

"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу", — додала заступник голови ОПУ.

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року набув чинності закон "Про внесення зміни до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців".

Його положення, зокрема, передбачають, що військовослужбовцям, що вперше здійснили СЗЧ або дезертирували, і згодом висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. При цьому дія закону розповсюджується лише на тих військовослужбовців, які повернуться до 1 січня 2025 року. Чи буде продовжено цей термін – наразі невідомо.

Раніше "Телеграф" писав, як часто військові повертаються на службу після СЗЧ. Командування ЗСУ розраховує на подальше покращення ситуації.