Молодь хоче воювати? Скільки українців вже подали заявки на "Контракт 18-24"

Контракт передбачає виключно бойові посади

Понад 10 тисяч звернень молоді зафіксовано у застосунку "Резерв+". Чоловіки 18-24 років хочуть добровільно укласти річний контракт зі Збройними Силами України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін під час етеру телемарафону.

"Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку "Резерв+" зареєстровано понад 10 тисяч звернень", – сказав Лазуткін.

За його словами, подати заявку на підписання "Контракту 18-24" можна в "Резерв+" або через сайт 18-24.army.gov.ua, або гарячу лінію Міністерства оборони України.

"Застосунок "Резерв+" – не єдиний "вхід", скажімо так, в цей "периметр", тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18-24". Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт", — додав речник Міноборони.

Зауважимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував річний "Контракт 18-24". Його можуть підписати хлопці від 18 до 24 років. Натомість держава пропонує таким добровольцям чимало умов: мільйон гривень, безвідсоткову іпотеку та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому з чоловіків можуть відмовити у підписанні "Контракт 18-24".