"Самі прийдуть". У ТЦК придумали, як пришвидшити мобілізацію

Це значно полегшило б роботу

Блокування зарплатних карток могло б покращити ситуацію з мобілізацією. Адже тоді б чоловіки самі звертались до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це заявив співробітник ТЦК Олександр Бондарчук в інтерв'ю Hromadske. За його словами, мобілізація обов'язкова для всіх чоловіків, і працівники ТЦК не повинні їх ловити на вулицях.

"Необхідно блокувати зарплатні картки, щоб ті, хто ухиляється самі, зверталися до ТЦК. Це значно полегшило б роботу ТЦК", — наголосив Бондарчук.

Він пояснює, що в ТЦК не мають бажання насильно мобілізовувати людей. Проте жорсткіші міри від держави могли б пришвидшити поповнення лав Збройних Сил України.

Водночас, зауважимо, що держава може заблокувати банківські рахунки українців за несплату штрафу чи велику заборгованість. Тобто тривале ігнорування штрафу від ТЦК може сприяти блокуванню карток.

Проте на запит до суду банк може дозволити використовувати зарплатну карту, однак ліміт суми на ній становитиме трохи менше, ніж дві мінімальні зарплати, приблизно 14 тисяч грн.

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