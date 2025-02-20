Этим поступком Грушевский навсегда изменил историю Украины: как появился Государственный Герб

Это решение, утвержденное УЦР, заложило основу современной государственной символики и восстановило историческую связь с Киевской Русью

Михаил Грушевский – выдающийся украинский историк и государственный деятель. Он внес неоценимый вклад в формирование государственной символики Украины, в частности, предложив трезубец как государственный герб в судьбоносном 1917 году.

Как глава Украинской Центральной Рады, Грушевский понимал важность государственных символов для становления молодого украинского государства. Именно его исторические исследования и глубокое понимание украинской государственной традиции привели к выбору трезубца – древнего символа князя Владимира Великого – как главного геральдического знака возрожденной Украины.

В декабре 1917 года, по предложению Грушевского, Украинская Центральная Рада приняла историческое решение об утверждении трезубца как государственного символа. Это решение имело как практическое, так и глубочайшее символическое значение. Впервые трезубец появился на денежных знаках Украинской Народной Республики, что явилось важным шагом в утверждении государственности.

Окончательное утверждение трезубца как Большого и Малого государственного Герба УНР произошло также благодаря настойчивости и авторитету Грушевского. Этот выбор не был случайным – историк видел в трезубце символическую связь между княжеским временем Киевской Руси и модерной украинской государственностью. Выбор Грушевского оказался столь удачным и исторически обоснованным, что трезубец не только стал символом УНР, но и пережил десятилетие безгосударственности, чтобы возродиться как государственный символ независимой Украины в 1991 году.

Вклад Михаила Грушевского в создание государственной символики Украины демонстрирует его дальновидность как государственного деятеля и понимание исторической традиции. Его выбор трезубца как государственного символа стал одним из важнейших элементов украинской государственной идентичности, сохраняющей свою актуальность и сегодня.

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