Мобілізація продовжується: кого не призвуть на службу в березні

Оформити відстрочку можна не лише за станом здоров'я

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, яку продовжили до 9 травня 2025 року. Водночас не всі військовозобов’язані підлягають призову – закон передбачає низку винятків, які дають право на відстрочку або повне звільнення від служби.

"Телеграф" розповідає, кого не мобілізують у березні. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №560, не можуть бути мобілізовані:

чоловіки до 25 років, які не проходили військову службу;

люди, старші за 60 років.

громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я.

військовозобов'язані з тимчасовими або постійними фізичними обмеженнями, що підтверджені військово-лікарською комісією (ВЛК).

Хто має право на відстрочку

Не підлягають призову люди, які мають право на відстрочку:

заброньовані працівники підприємств відповідно до законодавства;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я (відстрочка на 6-12 місяців із подальшим оглядом);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови відсутності заборгованості за аліментами).

Сімейні обставини, що дають право на відстрочку:

опіка над неповнолітньою дитиною (якщо інший з батьків помер, зник безвісти або позбавлений прав);

батьки дітей з інвалідністю або важкими захворюваннями;

догляд за недієздатними родичами, важкохворими дружинами, дітьми або батьками;

чоловік, який доглядає за дружиною з інвалідністю I чи II групи.

Також отримати відстрочку від мобілізації можуть:

члени сім’ї другого ступеня спорідненості, які доглядають за особами з інвалідністю I-II групи (за відсутності інших близьких родичів);

батьки неповнолітньої дитини, якщо чоловік або дружина проходять військову службу;

родичі загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;

колишні військовополонені, які можуть служити лише за власним бажанням;

студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формі;

викладачі, науковці, вчителі, які працюють на 0,75 ставки та більше.

Чи мобілізують жінок

Жінки в Україні можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Водночас деякі категорії жінок зобов’язані стати на військовий облік – це стосується тих, хто має медичну або фармацевтичну освіту.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо в ТЦК відмовили у відстрочці. Щоб оскаржити рішення комісії, потрібно правильно подати позов до суду.