Мобілізація продовжується: кого не призвуть на службу в березні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Оформити відстрочку можна не лише за станом здоров'я
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, яку продовжили до 9 травня 2025 року. Водночас не всі військовозобов’язані підлягають призову – закон передбачає низку винятків, які дають право на відстрочку або повне звільнення від служби.
"Телеграф" розповідає, кого не мобілізують у березні. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №560, не можуть бути мобілізовані:
- чоловіки до 25 років, які не проходили військову службу;
- люди, старші за 60 років.
- громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я.
- військовозобов'язані з тимчасовими або постійними фізичними обмеженнями, що підтверджені військово-лікарською комісією (ВЛК).
Хто має право на відстрочку
Не підлягають призову люди, які мають право на відстрочку:
- заброньовані працівники підприємств відповідно до законодавства;
- люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я (відстрочка на 6-12 місяців із подальшим оглядом);
- батьки трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови відсутності заборгованості за аліментами).
Сімейні обставини, що дають право на відстрочку:
- опіка над неповнолітньою дитиною (якщо інший з батьків помер, зник безвісти або позбавлений прав);
- батьки дітей з інвалідністю або важкими захворюваннями;
- догляд за недієздатними родичами, важкохворими дружинами, дітьми або батьками;
- чоловік, який доглядає за дружиною з інвалідністю I чи II групи.
Також отримати відстрочку від мобілізації можуть:
- члени сім’ї другого ступеня спорідненості, які доглядають за особами з інвалідністю I-II групи (за відсутності інших близьких родичів);
- батьки неповнолітньої дитини, якщо чоловік або дружина проходять військову службу;
- родичі загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;
- колишні військовополонені, які можуть служити лише за власним бажанням;
- студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формі;
- викладачі, науковці, вчителі, які працюють на 0,75 ставки та більше.
Чи мобілізують жінок
Жінки в Україні можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Водночас деякі категорії жінок зобов’язані стати на військовий облік – це стосується тих, хто має медичну або фармацевтичну освіту.
Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо в ТЦК відмовили у відстрочці. Щоб оскаржити рішення комісії, потрібно правильно подати позов до суду.