Що робити, якщо в ТЦК відмовили у відстрочці

Потрібно правильно подати позов

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від служби. Для цього потрібно подати до ТЦК та СП документи, що підтверджують таке право.

Проте бувають випадки, коли територіальні центри комплектування відмовляють у відстрочці, навіть якщо для її отримання є всі законні підстави. Як діяти в такій ситуації, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко.

За словами юристки, військовозобов’язаний має зібрати докази неправомірної відмови у відстрочці. Зокрема, потрібно мати:

копію поданої заяви на відстрочку;

усі додані до неї документи;

офіційне повідомлення про відмову.

Також суд може вимагати копію протокольного рішення комісії, яка розглядала заяву. Якщо ТЦК та СП відмовляється надавати ці документи, суд має право самостійно витребувати їх у відповідача.

Як правильно подати позов

Щоб оскаржити рішення комісії, потрібно правильно подати позов до суду:

скласти позовну заяву – бажано за допомогою юриста;

сплатити судовий збір (за винятком випадків, коли особа звільняється від нього згідно із законом);

подати позов до окружного адміністративного суду за місцем знаходження ТЦК та СП;

очікувати ухвалу про відкриття провадження.

Зазвичай такі справи розглядаються у спрощеному порядку, тобто без судових засідань. Суд аналізує документи обох сторін та виносить рішення.

Скільки часу триває розгляд справи

Рішення має бути ухвалене протягом 60 днів з моменту відкриття провадження. Однак на практиці цей термін можуть порушувати, додала Дар'я Тарасенко.

Раніше "Телеграф" писав, коли в "Резерв+" з’являється запис про оформлену відстрочку від мобілізації. Відповідний запис у застосунку має з’явитися після внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.