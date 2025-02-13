Є певний ризик: чи можна отримати бронь від мобілізації, якщо вже є відстрочка
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Юрист пояснив, як діяти в такій ситуації
Військовозобов'язані громадяни можуть мати лише одну підставу для відстрочки від мобілізації. Оформити бронь неможливо, якщо вже є чинна відстрочка.
Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян. Він відповів на запитання щодо скасування відстрочки для оформлення бронювання на робочому місці.
"ТЦК є органом, який надає, скасовує та оформлює відстрочки. Тож, потрібно звертатись до останнього", — зазначив юрист.
Також він підкреслив, що ситуація зі скасуванням відстрочки може бути ризикованою.
"Врахуйте ризики того, що на момент скасування відстрочки Ви не матимете чинного бронювання", — пояснив Айвазян.
Юрист додав, якщо громадянин студент, він може звернутися до підтримки "Резерв+". Однак "навряд чи остання йому в цьому допоможе".
Нагадуємо, що військовозобов'язані можуть скористатися двома варіантами для оформлення відстрочки:
- Звернення до територіального центру комплектування (ТЦК).
- Подача заявки через застосунок "Резерв+" (цей спосіб доступний лише окремим категоріям громадян).
Для подання заявки у територіальному центрі комплектування необхідно мати при собі:
- паспорт громадянина України;
- військовий квиток;
- документи, які підтверджують право на відстрочку (наприклад, довідка про інвалідність, свідоцтво про багатодітність тощо).
У ТЦК потрібно написати заяву та додати до неї всі необхідні документи. Після цього заяву розглянуть, і буде ухвалено рішення про надання чи відмову у відстрочці.
Для студентів, багатодітних батьків, а також людей з інвалідністю доступна можливість подати заявку на відстрочку онлайн через "Резерв+". Система автоматично опрацює дані та повідомить протягом доби про результат: чи буде надана відстрочка, або ж у разі відмови зазначить причину.
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть анулювати бронь від мобілізації, якщо дані в електронному та паперовому військовому квитку не збігатися. Юрист пояснив, чи скасують бронювання в такому випадку.