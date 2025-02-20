Мобилизация продолжается: кого не призовут на службу в марте
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Оформить отсрочку можно не только по состоянию здоровья
В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, которую продлили до 9 мая 2025 года. В то же время, не все военнообязанные подлежат призыву – закон предусматривает ряд исключений, которые дают право на отсрочку или полное освобождение от службы.
"Телеграф" рассказывает, кого не мобилизуют в марте. Согласно Постановлению Кабинета Министров №560, не могут быть мобилизованы:
- мужчины до 25 лет, не проходившие военную службу;
- люди старше 60 лет.
- граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
- военнообязанные с временными или постоянными физическими ограничениями, подтвержденные военно-врачебной комиссией (ВВК).
Кто имеет право на отсрочку
Не подлежат призыву люди, имеющие право на отсрочку:
- забронированные работники предприятий в соответствии с законодательством;
- люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья (отсрочка на 6-12 месяцев с последующим осмотром);
- родители троих и более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по алиментам).
Семейные обстоятельства, которые дают право на отсрочку:
- опека над несовершеннолетним ребенком (если другой родитель умер, пропал без вести или лишен прав);
- родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- уход за недееспособными родственниками, тяжелобольным супругами, детьми или родителями;
- мужчина, который ухаживает за супругой с инвалидностью I или II группы.
Также получить отсрочку от мобилизации могут:
- члены семьи второй степени родства, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I-II группы (при отсутствии других близких родственников);
- родители несовершеннолетнего ребенка, если муж или жена проходят военную службу;
- родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий;
- бывшие военнопленные, которые могут служить только по собственному желанию;
- студенты, получающие образование на дневной или дуальной форме;
- преподаватели, ученые, учителя, работающие на 0,75 ставки и более.
Мобилизируют ли женщин
Женщины в Украине могут быть мобилизованы только по собственному желанию. В то же время, некоторые категории женщин обязаны стать на воинский учет – это касается тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если в ТЦК отказали в отсрочке. Чтобы оспорить решение комиссии, нужно правильно подать иск в суд.