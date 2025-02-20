Мобилизация продолжается: кого не призовут на службу в марте

Оформить отсрочку можно не только по состоянию здоровья

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, которую продлили до 9 мая 2025 года. В то же время, не все военнообязанные подлежат призыву – закон предусматривает ряд исключений, которые дают право на отсрочку или полное освобождение от службы.

"Телеграф" рассказывает, кого не мобилизуют в марте. Согласно Постановлению Кабинета Министров №560, не могут быть мобилизованы:

мужчины до 25 лет, не проходившие военную службу;

люди старше 60 лет.

граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

военнообязанные с временными или постоянными физическими ограничениями, подтвержденные военно-врачебной комиссией (ВВК).

Кто имеет право на отсрочку

Не подлежат призыву люди, имеющие право на отсрочку:

забронированные работники предприятий в соответствии с законодательством;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья (отсрочка на 6-12 месяцев с последующим осмотром);

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по алиментам).

Семейные обстоятельства, которые дают право на отсрочку:

опека над несовершеннолетним ребенком (если другой родитель умер, пропал без вести или лишен прав);

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

уход за недееспособными родственниками, тяжелобольным супругами, детьми или родителями;

мужчина, который ухаживает за супругой с инвалидностью I или II группы.

Также получить отсрочку от мобилизации могут:

члены семьи второй степени родства, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I-II группы (при отсутствии других близких родственников);

родители несовершеннолетнего ребенка, если муж или жена проходят военную службу;

родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий;

бывшие военнопленные, которые могут служить только по собственному желанию;

студенты, получающие образование на дневной или дуальной форме;

преподаватели, ученые, учителя, работающие на 0,75 ставки и более.

Мобилизируют ли женщин

Женщины в Украине могут быть мобилизованы только по собственному желанию. В то же время, некоторые категории женщин обязаны стать на воинский учет – это касается тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если в ТЦК отказали в отсрочке. Чтобы оспорить решение комиссии, нужно правильно подать иск в суд.