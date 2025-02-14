Може виникнути проблема? Чи продовжується відстрочка у "Резерв+" автоматично

У Міноборони пояснили, кому потрібно продовжувати відстрочку кожні три місяці

Певні категорії військовозобов’язані громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". У Міністерстві оборони пояснили ключові аспекти процесу та дали відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у громадян.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що автоматичне продовження відстрочок залежить від міжвідомчої взаємодії. Про це вона написала в Facebook.

"Коли ви подаєте запит у "Резерв+", реєстр Оберіг запитує ваші дані в інших реєстрах, щоб підтвердити підставу для відстрочки. Наповнення реєстрів та налагодження взаємодії між ними вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу", — пояснює Черногоренко.

Посадовиця також нагадала, що автоматичне продовження відстрочок можливе лише "за наявності технічної можливості", відповідно до урядової Постанови №560.

Відстрочки для людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю отримують відстрочку на три місяці, а не на рік, як це було раніше. Заступниця міністра оборони, що відстрочка діє до завершення оголошеної мобілізації. Оскільки воєнний стан і загальну мобілізацію продовжують кожні 90 днів відповідно до указу президента, підстави для надання відстрочки потрібно перевіряти щоразу заново.

Громадяни з пожиттєвою інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, можуть не турбуватись: їхні відстрочки в "Резерв+" будуть автоматично поновлюватись під час кожного продовження мобілізації, якщо інформація про інвалідність підтверджується в реєстрі Пенсійного фонду.

Як працює студентська відстрочка

У Міністерстві оборони пояснили, що відстрочку для студентів не можна продовжити до кінця семестру через різні графіки навчання в закладах вищої освіти.

У застосунку "Резерв+" студентська відстрочка надається до кінця мобілізації. Якщо студент продовжує навчання, вона поновлюється автоматично.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна отримати бронь від мобілізації, якщо вже є відстрочка. Ситуація зі скасуванням відстрочки може бути ризикованою.