Відстрочка без ТЦК. Хто та як може оформити довідку через "Резерв+"

Декому дають відстрочку відразу на рік

Попри загальну мобілізацію, певні категорії українців мають право на відстрочку від призову. Водночас деякі громадяни можуть оформити її можна без відвідування ТЦК та СП – через мобільний застосунок "Резерв+".

Як повідомляє видання NV, Міністерство оборони України запустило функцію подання заявки на відстрочку онлайн, що значно спрощує процес і дозволяє уникнути черг у територіальних центрах комплектування. Скористатися новою функцією наразі можуть:

люди з інвалідністю, які мають дійсне посвідчення про пенсію по інвалідності;

студенти, аспіранти, докторанти, які продовжують освіту без перерви (наприклад, після бакалавра вступили на магістратуру, а після магістратури – на програму PhD).

Також подати заявку для отримання відстрочки можуть багатодітні батьки, які мають троє і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі.

Як подати заявку через "Резерв+"

Щоб оформити відстрочку від мобілізації онлайн, потрібно:

Авторизуватися у застосунку "Резерв+". Увійти в меню, натиснувши оранжеве коло з трьома горизонтальними крапками. Натиснути "Подати запит на відстрочку". Дочекатися перевірки системою – якщо ви маєте право на відстрочку, статус буде відображено у вашому електронному військовому обліку.

Скільки діятиме відстрочка

Люди з інвалідністю отримають відстрочку на 1 рік або до закінчення терміну дії пенсійного посвідчення. А для студентів, аспірантів та докторантів відстрочка буде діяти до завершення строку воєнного стану, тобто 3 місяці, або до припинення статусу.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, запуск онлайн-відстрочок дозволить військовозобов’язаним вирішувати свої питання без паперової тяганини та черг. Крім того, це зменшить навантаження на працівників ТЦК та оптимізує процес ведення військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вам відмовити у відстрочці без актуального висновку ВЛК. ТЦК може направити на медогляд, але за певними обставинами.