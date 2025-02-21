Це місто змінило назву принаймні 5 разів, здолавши шлях від козацьких зимівників до мегаполіса

Воно береже у своїх вулицях, будівлях та островах унікальні історії, що сягають часів Київської Русі

На берегах могутньої річки розкинулося місто, яке пройшло шлях від козацьких зимівників та древнього Пересічня до сучасного промислового гіганта. Сьогодні це провідний діловий, промисловий, науковий і культурний центр Південно-Східної України. Але що мі знаємо про його історію.

Дніпро — місто, яке поєднує в собі промисловий дух сучасності та відгомін козацької слави, княжих часів і торгових шляхів. Його історія — це не просто хронологія подій, а захоплива подорож у минуле, де кожен куточок міста має свою унікальну розповідь.

Катеринослав: імперський розмах на козацькій землі

Заснування Катеринослава в 1776 році стало важливим етапом в історії регіону. Проте, мало хто знає, що на місці сучасного міста колись розташовувався козацький зимівник полковника Максима Дія. Сьогодні на цій території знаходяться житлові масиви Парус, Червоний Камінь і Покровський. Чи не є це символічним нагадуванням про те, що імперська велич виросла на козацькій землі?

Новий Кодак: серце козацької паланки

Новий Кодак, заснований у 1645 році, розташований на правому березі Дніпра, приблизно за 10 км вище від сучасного центру міста. Це місце стало важливим торговим вузлом, де перетиналися шляхи з Полтавщини до Запорізької Січі. Тут проходили купецькі валки, які везли товари до Криму та Московії, а також назад. Не випадково саме тут виникло поселення, яке слугувало відпочинковим пунктом для мандрівників.

Монастирський острів: місце сили та легенд

Монастирський острів — це не лише мальовничий куточок природи, але й місце з багатою історією, що сягає IX століття. Згідно з легендами, тут зупинявся апостол Андрій Первозванний, проповідуючи християнство. Кажуть, що княгиня Ольга шукала тут захисту від бурі в 957 році, а князь Володимир Великий зупинявся перед походом на Корсунь. У XII столітті монастир на острові став цитаделлю, яку обороняли від ординців. Це свідчить про те, що регіон був важливим стратегічним пунктом для руських військ.

Пересічень: загублене місто на перехресті шляхів

Пересічень — літописне місто, яке досі викликає жваві дискусії серед істориків. Борис Рибаков вважав, що Пересічень знаходився на Дніпрі, південніше Києва, на острові Ігрень. Знахідки на Ігренському півострові свідчать про інтенсивні торгівельні відносини з Київською землею та кочівниками. СЦе місто стало основою для розвитку сучасного Дніпра.

Назви міста в різні історичні періоди:

Новий Кодак (1645—1784);

Катеринослав (1784—1796);

Новоросійськ (1796—1802);

Катеринослав (1802—1926);

Дніпропетровськ (1926—2016);

Дніпро.

Дніпро сьогодні: місто контрастів та інновацій

Сьогодні Дніпро — це великий промисловий, науковий та культурний центр України. Місто славиться своїм промисловим потенціалом ще з XIX століття. Перший міст через річку Дніпро, побудований у 1796 році, став справжнім проривом для міста. У Дніпрі досі існує дерев’яний будинок, збудований близько 150 років тому, який пережив кілька воєн і революцію. 1897 року в місті запустили перший електричний трамвай, що зробило тодішній Катеринослав третім містом, де він курсував в країні.

Дніпро — це місто, яке постійно розвивається, зберігаючи при цьому зв'язок з минулим. Його історія варта того, щоб її досліджувати та переосмислювати, адже саме вона робить Дніпро унікальним і неповторним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Києву точно більше ніж 1500 років, і заснували його не легендарні брати. Нове дослідження спростовує історичні міфи та розкриває невідомі сторінки становлення стародавнього міста.