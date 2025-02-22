Чому переселенцям не слід сподіватися на житло від влади, відповів економіст

Частині переселенців доведеться шукати роботу, каже доктор економічних наук

В Україні чимало внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вже отримали можливість придбати нове житло. Це стало можливим завдяки державній програмі компенсації — водночас, держава не дасть безкоштовне житло всім без виключення переселенцям.

Про те, що слід робити тим, кому просто немає куди повертатися, розповів доктор економічних наук і фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький в матеріалі "Телеграфу":" Україну чекають ще дві хвилі міграції: економіст про проблеми ВПО, виїзд чоловіків і національну ідентичність".

За словами Гайдуцького, зараз існують два шляхи вирішення проблеми. Перший — робота влади з роботодавцями. В такому випадку роботодавці мають взяти людину на роботу і виплачувати їй зарплату, що відкриває шлях до оренди житла і життєдіяльності на новій території.

Другий шлях — це пошук більш кваліфікованої та високооплачуваної роботи для українців за кордоном, якщо вони не можуть знайти роботу в Україні.

На думку експерта, розмови про те, що потрібно надавати житло ВПО, не працюють.

"В Україні близько 5 мільйонів ВПО. За три роки війни житло отримали близько 50 тисяч осіб. Тобто, щоб забезпечити всіх власним житлом, знадобиться 300 років. Чи має сенс така розмова? На жаль, немає. Взагалі, в світі тренд до переходу від власного до орендованого житла, оскільки життя стає дуже динамічним і рівень мобільності населення істотно зріс", — каже Гайдуцький.

Він впевнений, що розмова щодо ВПО має зводитись до сприяння їх більш швидкому працевлаштуванню. Для цього треба проводити розмови з бізнесом, сприяти полегшенню умов роботи бізнесу, щоб в Україні з'явилося більше підприємств, які будуть наймати цих людей.

"Тобто, не прямий контакт з ВПО, а через бізнес, які і платитимуть ВПО, а, можливо, навіть і будуть забезпечувати житлом. Звісно, державна підтримка має зберігатись для соціально вразливих верств населення, тих, хто через проблеми зі здоров'ям не може себе утримати", — заявив Гайдуцький.

Водночас всю відповідальність за розвиток людей варто максимально перекладати на бізнес — вони з цим краще впораються, оскільки зацікавлені в цьому.

"Бізнес, через економічну взаємодію з людьми, фактично і утримує людей, платячи їм заробітну плату", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" писав про різні види субсидій, які допомагають людям заощадити на сплаті за житло та комунальні послуги.