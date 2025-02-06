Мають отримати своє житло: Зеленський розповів про нову програму для переселенців

Впродовж двох тижнів має бути чітка програма, заявив президент

Президент України Володимир Зеленський висловився про проблему надання житла для громадян, які через російську агресію втратили житло та стали переселенцями.

Про це він заявив у зверненні 6 лютого. Він доручив міністру фінансів України Сергію Марченку та віце-прем’єр-міністру з відновлення Олексію Кулебі вирішити цю проблему.

"Впродовж двох тижнів має бути чітка програма – програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна й зрозуміла людям", — заявив Зеленський.

Також президент України подякував Європейському банку реконструкції та розвитку за надання підтримки, зокрема людям, які втратили житло через російську агресію та окупацію.

"Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року пенсіонери в Україні отримають проіндексовані пенсії. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше "Телеграф" писав про найбагатшого пенсіонера в Україні. Стало відомо, хто це і скільки отримує.