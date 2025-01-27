Кому з ВПО не дадуть субсидію на оренду: у ПФУ назвали чіткі критерії

Є три умови, за яких у субсидії точно відмовлять

З 29 січня внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати документи для отримання субсидії на оренду житла. Ця допомога буде призначатися сім'ям, які найбільше потребують фінансової підтримки, за аналогією з житловою субсидією. Зазначимо, ці дві виплати можна отримувати одночасно.

Субсидія на оренду для ВПО розраховується індивідуально. Вона враховує фінансову спроможність родини сплачувати орендну плату та регіональні відмінності у вартості оренди житла.

Хто може користуватися субсидією на оренду?

Право на отримання субсидії мають ВПО, які виїхали з окупованих територій чи зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах, або їхнє житло знищене чи непридатне для проживання. Також умовою є витрата значної частини доходу — від 20% на оплату оренди.

У субсидії на оренду відмовлять, якщо:

орендар і орендодавець є родичами; орендар отримує державну допомогу на проживання як ВПО; орендодавець отримує компенсацію за програмою "Прихисток" за це ж житло.

Як оформити субсидію на оренду

Офлайн – в сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ) або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Онлайн – через електронний портал послуг ПФУ або мобільний додаток (необхідний електронний підпис орендаря та власника житла).

Які документи потрібні?

Для оформлення субсидії необхідно подати:

договір найму (за встановленою формою);

заяву (за встановленою формою);

за потреби – копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна чи інші особливі характеристики.

Документи подаються орендарем і власником житла. Якщо власник перебуває в іншому регіоні чи за кордоном, оформити субсидію можна онлайн через вебпортал ПФУ або мобільний додаток, використовуючи електронний підпис.

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