Субсидії з 1 лютого: що потрібно знати, аби не втратити шанс на виплати

Видів субсидії, яку можуть отримати українці тепер три

Субсидія дозволяє домогосподарствам зменшити фінансове навантаження у разі високих витрат на комунальні послуги або опалення дровами. У 2025 році до житлової субсидії та допомоги на пічне паливо додався ще один вид.

Субсидія на оренду для ВПО стартувала лише кілька днів тому. "Телеграф" розповідає основне про ці три види субсидії, що впливає на подачу документів та суму допомоги в лютому.

Житлова субсидія

Призначення житлових субсидій на опалювальний сезон, який триватиме до 30 квітня не припиняється. Важлива зміна — при подачі документів в лютому, враховуються прибутки за 3 та 4 квартали 2024 року. Для пенсіонерів враховується пенсія за грудень. Важливо, щоб при призначенні субсидії були вірно вказані всі дані домогосподарства та його мешканців.

Субсидія на оренду для ВПО

З 29 січня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт, який передбачає субсидії для ВПО на оплату оренди житла та компенсацію податків для орендодавців. ВПО можуть претендувати на субсидію, якщо витрачають понад 20% сукупного доходу на оренду житла та відповідають певним умовам. Важливо, що субсидія на оренду може бути призначена тільки тим ВПО, які не отримують допомогу на проживання.

Орендодавці отримують податкову компенсацію за умови відсутності виплат за програмою "Прихисток". Як і при призначенні звичайної субсидії, враховується наявність придбаних нових авто, витрат на суму понад 100 тисяч грн, купівля валюти на цю суму, депозитів. Також впливає заборгованість з оплати аліментів. Проте термін інший, ніж при отриманні звичайної житлової субсидії — усього три місяці.

Субсидія на пічне паливо

Якщо субсидія на тверде паливо була отримана в 2024 році, для виплати у 2025 році необхідно подати нову заяву та декларацію до Пенсійного фонду України. Субсидія на тверде паливо призначається лише один раз на рік. Доходи враховуються за весь 2024 рік.

Розмір субсидії визначають як різницю між вартістю норми (мінімальна — 2 тонни твердого палива) та обов'язковою платою домогосподарства, що залежить від його доходів. У 2025 році встановлена гранична ціна твердого палива становить 4 187,97 грн за тонну.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку частину витрат електроенергії покриває субсидія. Різницю мешканцям доведеться покривати власним коштом повною мірою.