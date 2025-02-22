Почему переселенцам не следует надеяться на жилье от власти, ответил экономист

Части переселенцев придется искать работу, говорит доктор экономических наук

В Украине многие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) уже получили возможность приобрести новое жилье. Это стало возможным благодаря государственной программе компенсации — в то же время государство не даст бесплатное жилье всем без исключения переселенцам.

О том, что следует делать тем, кому просто некуда возвращаться, рассказал доктор экономических наук и специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий в материале "Телеграфа": "Украину ждут еще две волны миграции: экономист о проблемах ВПЛ, выезд мужчин и национальная идентичность".

По словам Гайдуцкого, сейчас существует два пути решения проблемы. Первый – работа власти с работодателями. В таком случае работодатели должны взять человека на работу и выплачивать ему зарплату, что открывает путь к аренде жилья и жизнедеятельности на новой территории.

Второй путь — поиск более квалифицированной и высокооплачиваемой работы для украинцев за рубежом, если они не могут найти работу в Украине.

По мнению эксперта, разговоры о том, что нужно предоставлять жилье ВПЛ, не работают.

"В Украине около 5 миллионов ВПЛ. За три года войны жилье получили около 50 тысяч человек. То есть, чтобы обеспечить всех собственным жильем, понадобится 300 лет. Имеет ли смысл такой разговор? К сожалению, нет. Вообще, в мире тренд к переходу от собственного к арендуемому жилью, поскольку жизнь становится очень динамичной и уровень мобильности населения существенно вырос", — говорит Гайдуцкий.

Он уверен, что разговор по ВПЛ должен сводиться к содействию их более быстрому трудоустройству. Для этого нужно проводить разговоры с бизнесом, способствовать облегчению условий работы бизнеса, чтобы в Украине появилось больше предприятий, которые будут нанимать этих людей.

"То есть не прямой контакт с ВПЛ, а через бизнес, которые и будут платить ВПЛ, а, возможно, даже и будут обеспечивать жильем. Конечно, государственная поддержка должна сохраняться для социально уязвимых слоев населения, тех, кто из-за проблем со здоровьем не может себя содержать", — заявил Гайдуцкий.

В то же время, всю ответственность за развитие людей следует максимально переводить на бизнес — они с этим лучше справятся, поскольку заинтересованы в этом.

"Бизнес, из-за экономического взаимодействия с людьми, фактически и удерживает людей, платя им заработную плату", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" писал о разных видах субсидий, помогающих людям сэкономить на оплате за жилье и коммунальные услуги.