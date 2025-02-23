У Зеленського дали чітку відповідь про відмову від угоди з США про рідкісноземельні метали

Угоду підписуватиме уповноважена особа

Україна станом на 23 лютого все ще не підписала угоду з США про рідкісноземельні метали. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що "ніхто ні від чого не відмовлявся".

Єрмак наголосив, що Україна продовжує діалог щодо корисних копалин з партнерами. Про це він сказав на форумі "Україна. Рік 2025".

Угода з США про рідкісноземельні метали — чи буде вона

Аби не було інших розмов, глава ОП наголосив наступне: "Ніхто ні від чого не відмовлявся. У нас йде нормальний робочий процес".

Під час форуму міністерка економіки Юлія Свириденко та голова Офісу президента Андрій Єрмак нині вирушать на наступний раунд переговорів із представника США.

Модераторка попросила Єрмака поставити йому одне запитання, оскільки той поспішає на продовження переговорів з американцями разом зі Свириденко. Очільник ОП уточнив, що це за перемовини.

"Переговори — це наступний раунд наших переговорів з американськими партнерами. Тому, ми заздалегідь перепрошуємо (за те, що залишать форум швидше)", — зазначив Єрмак.

Згодом Єрмак уточнив, що він та Свириденко не летять у США, а матимуть заплановану розмову з американцями через 20 хвилин. При цьому Єрмак не уточнив, що це за переговори. Враховуючи залученість міністерки економіки, ймовірно, йдеться про переговорний процес щодо угоди про корисні копалини.

Угоду зі США про корисні копалини підписуватиме уповноважена особа, хто конкретно – вирішать тоді, коли угоду напрацюють.

Про це голова Офісу президента сказав у відповідь на запитання шеф-редакторки lb.ua. Він також сказав, що другий раунд переговорів зі США буде вже сьогодні.

Скільки Україна має рідкісноземельних металів

Загальна вартість корисних копалин України, які перебувають під тимчасовою окупацією Росії, сягає 350 мільярдів доларів. Про це на форумі "Україна. Рік – 2025" повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Це ресурси, якими сьогодні володіє агресор, і які можуть бути використані для авіаційної чи оборонної галузі, які можуть використовуватися проти нас", – зазначила Свириденко.

Свириденко додала, що там є значні поклади літію, титану та урану й перед Україною стоїть завдання залучити іноземних інвестицій у розвиток родовищ та видобуток копалин, а не лише їх експорт за кордон.