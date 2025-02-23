У Пентагоні спростували заяви Трампа про 350 млрд допомоги Україні: названо реальну суму

США витратили менше 350 млрд доларів допомоги Україні, заявили у Пентагоні

Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну витратили близько 183 мільярдів доларів допомоги Україні. Це розходиться зі словами Дональда Трампа про нібито 350 млрд доларів.

Про це заявили у Пентагоні, повідомляє "Голос Америки". З цих 183 млрд доларів, 65,9 млрд було витрачено безпосередньо на військову допомогу Україні.

Ще 3,9 млрд доларів, які схвалив Конгрес США у якості допомоги Україні, нікуди не було витрачено. При цьому близько 58 млрд доларів було витрачено в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо цифр військової допомоги Україні від Штатів. За його словами, Україна отримала 67 млрд доларів військової допомоги та 31,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. До цього він заявляв, що президент України Володимир Зеленський нібито змусив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів.

Також, за словами Трампа, 175 млрд доларів допомоги Україні з боку США нібито "зникли" та про них "нічого не відомо".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.